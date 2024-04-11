Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Time de Yuri Lima, namorado de Iza, faz homenagem após anúncio da gravidez da cantora
Famosos

Time de Yuri Lima, namorado de Iza, faz homenagem após anúncio da gravidez da cantora

Artista revelou em entrevista a uma revista que está com 3 meses de gestação, o sexo da criança ainda não foi revelado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 16:28

Iza e Yuri Lima estão juntos desde 2022.
Iza e Yuri Lima estão juntos desde 2022. Crédito: Reprodução/Instagram
Após o anúncio da gravidez de Iza na quarta-feira, 10, o time em que joga Yuri Lima, namorado da cantora, prestou uma homenagem à criança. O Mirassol, clube do interior de São Paulo, publicou no Instagram a foto de um body de bebê, com as cores do time.
A postagem faz referência à música Talismã, lançada pela cantora em 2021. "Já guardamos pro seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai", escreveu o clube na publicação.
O futuro papai respondeu à publicação. "Amanhã já pego, hein", escreveu o jogador.
A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira, 10, que está grávida do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao Estadão. Segundo a Glamour, ela estaria no terceiro mês de gestação.
Iza namora o atleta Yuri Lima, que joga pelo Mirassol, há pouco mais de um ano. Os dois confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meio de uma publicação feita no Instagram do jogador. "Dona de mim", escreveu ele.

Veja Também

'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Binn

Quem vai ganhar o 'BBB 24'? Veja os favoritos na reta final, segundo as casas de apostas

Festa do Top 5 no 'BBB 24' tem primeiro beijo de Matteus e Isabelle

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados