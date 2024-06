Veja quem prestigiou abertura de exposição no Parque Botânico Vale

Com esculturas gigantes, criadas pelos artistas Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, a exposição “Folhear” ocupa, simultaneamente, o Parque Botânico Vale, em Vitória, e a Reserva Natural Vale, em Linhares. Inspiradas na topiaria, técnica avançada de jardinagem que dá formas esculturais às plantas, as peças se traduzem em seres únicos, que se conectam com a natureza. São três ao todo, a maior com mais de quatro metros de altura. A curadoria é de Ronaldo Barbosa.