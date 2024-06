Renata França recebe em tarde de beleza em Vitória

30 anos de história

Uma das bandas mais tradicionais do blues nacional, a Big Bat Blues Band inicia as comemorações dos seus 30 anos de carreira com um evento multicultural, no dia 08 de junho, no Brizz.Vitória. A programação terá exposição de arte interativa “Caminhos do Blues: as musicalidades do continente africano para o mundo”, reunindo fotografias e pinturas, com curadoria de Dori Sant’Ana, Candida Mota e Ella Esteves. O evento também terá intervenção musical com a banda Big River e performance de dança com o Coletivo Emaranhado.

Foto: Ella Esteves

