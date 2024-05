Com obras dos artistas Bárbara Bragato, Bruno Zorzal, Raquel Garbelotti e Tom Boechat, a OÁ Galeria inaugurou a mostra "A cidade não sabe seu nome" um mergulho na memória da cidade e nos vestígios da Ilha da Pólvora. Acompanhada pelo texto crítico de Bianca Dias, a exposição promete uma jornada singular. Além disso, no Projeto Mezanino, o artista visual Fredone Fone apresenta uma série de colagens.

NOITE DE ARTE

Homenagem O cronista Jace Theodoro será homenageado em sua terra natal, Muqui, na festa de aniversário da cidade. No tradicional desfile das escolas de ensino fundamental e médio da Cidade Menina, o tema deste ano será "Literatura, cantos, contos e encantos" e a escola São Vicente de Paulo escolheu Jace como o escritor homenageado. Duas de suas crônicas estarão representadas no desfile, uma em homenagem a Clara Nunes e a outra reverenciando o nosso Édson Papo Furado, ícone do samba e carnaval capixaba.

Café da manhã Para homenagear as empresas que contribuem com o Asilo dos Idosos de Vitória, a instituição promoverá um café da manhã especial no dia 03 de junho para a entrega do selo "Compromisso com a Pessoa Idosa". Entre os homenageados está Elki Zanandrea.