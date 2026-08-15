Suspeito de liderar organização criminosa é preso com armas, drogas e kit rajada em Viana

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, expedido no âmbito da operação, que desarticulou uma ramificação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).





Além do cumprimento do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por integrar organização criminosa, e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.