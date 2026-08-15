Suspeito de liderar organização criminosa é preso com armas, drogas e kit rajada em Viana

Foi preso na tarde de sexta-feira (14) um homem, de 37 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa no Espírito Santo. Alvo da Operação Xadrez, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) no último dia 4, ele foi abordado em Viana, no bairro Universal, e detido após tentar fugir durante a abordagem policial.
Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, expedido no âmbito da operação, que desarticulou uma ramificação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Além do cumprimento do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por integrar organização criminosa, e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
O suspeito foi localizado pelos policiais enquanto conduzia um veículo Toyota Corolla. Durante a abordagem, ele tentou fugir, acelerando o veículo contra os policiais, mas foi contido por meio de um bloqueio viário. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Glock G17, calibre 9mm, com kit rajada, dois aparelhos celulares e uma porção de skunk.
Após a abordagem, os policiais realizaram buscas em um imóvel relacionado ao suspeito. No local, foram encontrados outros materiais que, segundo a polícia, estavam relacionados à atividade criminosa, entre eles uma munição de calibre 5.56, uma balança de precisão, uma balaclava, R$ 540 em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Também foram apreendidos outros entorpecentes, além de carregadores e munições.
A operação conjunta entre as polícias foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da PCES, e contou com a ajuda da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Ainda houve o apoio de informações de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à sede do Denarc, na Serra, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.