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Operação Xadrez

Suspeito de liderar organização criminosa é preso com armas, drogas e kit rajada em Viana

Homem de 37 anos era um dos alvos da Operação Xadrez, deflagrada pela Polícia Civil do ES em 4 de agosto, que desarticulou uma ramificação da Terceiro Comando Puro (TCP)

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 12:39

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

15 ago 2026 às 12:39

Foi preso na tarde de sexta-feira (14) um homem, de 37 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa no Espírito Santo. Alvo da Operação Xadrez, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) no último dia 4, ele foi abordado em Viana, no bairro Universal, e detido após tentar fugir durante a abordagem policial.

Polícias do ES prendem líder de organização criminosa durante operação em Viana
Polícias do ES prendem líder de organização criminosa durante operação em Viana. Foram apreendidos com o suspeito armas, munições, R$ 540 em espécie e drogas. Divulgação PCES

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, expedido no âmbito da operação, que desarticulou uma ramificação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).


Além do cumprimento do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por integrar organização criminosa, e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Armas, munições e drogas

O suspeito foi localizado pelos policiais enquanto conduzia um veículo Toyota Corolla. Durante a abordagem, ele tentou fugir, acelerando o veículo contra os policiais, mas foi contido por meio de um bloqueio viário. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Glock G17, calibre 9mm, com kit rajada, dois aparelhos celulares e uma porção de skunk.


Após a abordagem, os policiais realizaram buscas em um imóvel relacionado ao suspeito. No local, foram encontrados outros materiais que, segundo a polícia, estavam relacionados à atividade criminosa, entre eles uma munição de calibre 5.56, uma balança de precisão, uma balaclava, R$ 540 em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Também foram apreendidos outros entorpecentes, além de carregadores e munições.

Polícias do ES prendem líder de organização criminosa durante operação em Viana
A Polícia Civil do Espírito Santo também apreendeu um veículo Toyota Corolla, conduzido pelo suspeito durante a abordagem, realizada no bairro Universal, em Viana. Divulgação PCES

A operação conjunta entre as polícias foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da PCES, e contou com a ajuda da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Ainda houve o apoio de informações de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.


O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à sede do Denarc, na Serra, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. 

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