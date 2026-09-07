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Rock in Rio

Quanto custa comer no Rock in Rio? Veja quais são as opções e os preços no festival

Organização decidiu reforçar a experiência gastronômica do festival, transformando-a em uma das atrações da Cidade do Rock
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 17:41

Cada signo tem sua maneira de aproveitar o Rock in Rio (Imagem: Shutter Photo Press | Shutterstock)
Quanto custa comer no Rock in Rio? Veja quais são as opções e os preços no festival Imagem: Shutter Photo Press | Shutterstock

Quem vai ao Rock in Rio este ano pode curtir mais do que os grandes shows previstos para os sete dias de evento, se estiver disposto a desembolsar um pouco mais. A organização decidiu reforçar a experiência gastronômica do festival, transformando-a em uma das atrações da Cidade do Rock. A Gourmet Square tem 1.800 metros quadrados, oito restaurantes e um bar central - uma operação comandada pelo chef Pedro Siqueira, do Sisi.

Entre os restaurantes presentes no espaço estão o Sisi Pizza, do próprio Siqueira; o Alibis, de comida árabe; o Bora Baião, com pratos típicos do Nordeste; o Chicharrón, de gastronomia peruana; o Cumbuca, de alimentação saudável; o Gurumê, de culinária japonesa; o Pepe's, especializado em cachorro-quente; e o TT Burguer, hamburgueria de Thomas Troisgros.

Os preços variam de R$ 18 a R$ 70. Uma pizza individual de marguerita trufada do Sisi sai por R$ 60. Já uma porção com seis bolinhos de costela bovina desfiada com queijo, do Bora Baião, custa R$ 34. O cachorro-quente simples custa R$ 38. Um wrap de frango do Cumbuca sai por R$ 54. O ceviche do Chicharrón custa R$ 52, enquanto um hambúrguer trufado sai por R$ 58.

O festival conta com 860 pontos de venda de alimentos e bebidas distribuídos pelos 385 mil metros quadrados da Cidade do Rock. A maior parte deles oferece sanduíches, espetinhos, pastéis, empanadas, saladas, macarrão instantâneo, batata frita e milk-shakes. Os preços dos pratos vão de R$ 10 a R$ 70.

Uma garrafinha de água custa R$ 7, mas há bebedouros disponíveis em pontos-chave para quem levar o próprio recipiente. Os preços da cerveja, do refrigerante e do energético são, respectivamente, R$ 23, R$ 16 e R$ 21 na primeira compra, em que o cliente ganha um copo. Depois, os valores caem para R$ 18, R$ 11 e R$ 16.

Para reduzir as filas nos bares durante o festival, o evento abriu a venda antecipada de alguns itens. Para fazer o pedido, o público deve entrar no aplicativo do Rock in Rio e acessar a opção "comprar antecipadamente". Depois, é preciso confirmar o cadastro, selecionar a data do ingresso e escolher os produtos. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito.

As vendas ficam abertas até as 10h de cada dia de evento. Após o encerramento da programação, o sistema volta a funcionar às 6h para as compras destinadas ao dia seguinte.

Vale lembrar que o Rock in Rio só aceita pagamentos com cartão de crédito e débito. O dinheiro pode ser trocado por um cartão próprio do festival em alguns pontos da Cidade do Rock.

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