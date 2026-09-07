Quanto custa comer no Rock in Rio? Veja quais são as opções e os preços no festival

Quem vai ao Rock in Rio este ano pode curtir mais do que os grandes shows previstos para os sete dias de evento, se estiver disposto a desembolsar um pouco mais. A organização decidiu reforçar a experiência gastronômica do festival, transformando-a em uma das atrações da Cidade do Rock. A Gourmet Square tem 1.800 metros quadrados, oito restaurantes e um bar central - uma operação comandada pelo chef Pedro Siqueira, do Sisi.