Por que a bolsa do vombate é virada para trás? Conheça essa e outras curiosidades sobre o animal 

Assim como acontece com outros marsupiais, o filhote de vombate passa uma parte importante do desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. Entretanto, esse animal apresenta uma adaptação especialmente interessante: a abertura da bolsa é direcionada para trás. Essa característica está diretamente relacionada ao hábito de cavar. Enquanto a fêmea utiliza as patas dianteiras para retirar a terra e construir túneis, o posicionamento da bolsa reduz a entrada de solo, gravetos e outros materiais no espaço onde o filhote permanece protegido.