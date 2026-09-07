Crise entre Moraes e Mendonça põe legitimidade do STF em risco em meio a eleição acirrada, diz cientista política

O ministro Alexandre de Moraes usou relatórios da inteligência da Polícia Federal para acusar André Mendonça no âmbito do Inquérito das Fakes News, do qual é relator, de, "em tese", ter cometido improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e de abuso de autoridade, com quebra da "imparcialidade judicial" e "favorecimento a determinados grupos políticos" ao atuar como relator dos casos do escândalo do INSS ("Operações Sem Desconto") e do Banco Master ("Operação Compliance Zero").