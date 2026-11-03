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Apostas

Clubes de futebol reclamam ao STF de perdas milionárias com fim das bets

Clubes afirmam terem celebrado contratos com base em legislação vigente e, agora, podem ter impacto irrecuperável com a mudança legal

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 16:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2026 às 16:26
Betano, patrocinadora master do Flamengo
Betano, patrocinadora master do Flamengo MyPhoto Press/Folhapress

Representantes de clubes de futebol reclamam ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (3) de perdas milionárias de receitas com o fim das apostas esportivas online, as chamadas bets. No geral, os clubes afirmam terem celebrado contratos com base em legislação vigente e, agora, podem ter impacto irrecuperável com a mudança legal.


O vice-presidente do Flamengo, Flávio de Araújo Willeman, afirmou que o clube fez a própria organização orçamentária para os próximos anos de acordo com a regulamentação aprovada anteriormente pelo governo. Com a quebra desses contratos, a perda anual de receitas estaria estimada em R$ 430 milhões.


"A necessidade é de respeito à segurança jurídica daqueles que confiaram numa legislação discutida no Congresso Nacional e regulamentada pelo governo federal, pela garantia de que contratos não serão rompidos do dia para a noite com a edição de uma medida provisória. Quem pagará essas obrigações financeiras?", questionou.


De acordo com ele, ainda, as questões apontadas pelas entidades contrárias às bets não serão solucionadas com o veto a elas e apontou para a ineficiência do governo em regular o mercado. "Se problema há na atividade econômica, que não se escolha a saída mais fácil, que é a proibição total, mas que se defina uma regulação mais efetiva para combater os malefícios."


Da mesma forma, o representante do Fluminense Matheus Reis e Montenegro afirmou que a única fonte de receitas dos clubes a ser diretamente afetada pelo fim das bets é a venda de jogadores. "Mexer com essa MP vai no coração de todos os clubes", disse. Ele afirmou também que a maior despesa dos clubes é a folha de pagamentos.


Montenegro defendeu não haver possibilidade de adequação dos clubes para a mudança. "Muita gente diz que se não tem a receita de bet, é só ir ao mercado e buscar a nova receita. Mas com a lei da oferta e da demanda, temos 14 clubes agora em busca de novos patrocínios. Agora, com todos os clubes atrás, vai pegar um ativo muito desvalorizado."

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