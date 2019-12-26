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Sul do ES

Acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim

O motorista e uma idosa que estavam no carro foram socorridos em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 16:13

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 16:13

Vítimas ficaram presas às ferragens em acidente em Conduru Crédito: Laiane Alves
Um acidente no final da manhã desta quinta-feira (26) deixou duas pessoas feridas na rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo, no Sul do Estado. As vítimas foram socorridas para um hospital da região.
Acidente deixou duas pessoas feridas em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Redes sociais
O motorista perdeu o controle no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 10h40, capotou e bateu em uma árvore às margens da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram retiradas das ferragens em estado grave e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Uma ambulância municipal também deu apoio no resgate. 
O estado de saúde dos ocupantes do carro, uma idosa e um senhor que dirigia o veículo, ainda não foram informados pela unidade.

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