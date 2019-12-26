Acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim

Um acidente no final da manhã desta quinta-feira (26) deixou duas pessoas feridas na rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo, no Sul do Estado. As vítimas foram socorridas para um hospital da região.
O motorista perdeu o controle no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 10h40, capotou e bateu em uma árvore às margens da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram retiradas das ferragens em estado grave e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Uma ambulância municipal também deu apoio no resgate.
O estado de saúde dos ocupantes do carro, uma idosa e um senhor que dirigia o veículo, ainda não foram informados pela unidade.