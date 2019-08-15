Aumenta o número de motos em Cachoeiro de Itapemirim

Aumenta o numero de motos em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou que no ano de 2018, a maior cidade do Sul do Estado, Cachoeiro de Itapemirim, tinha 24.413 motocicletas. Em 2019, já são 25.974 rodando pela cidade. Esses números já representam um aumento de 6%. divulgou que no ano de 2018, a maior cidade do Sul do Estado,, tinha 24.413. Em 2019, já são 25.974 rodando pela cidade. Esses números já representam um aumento de 6%.

O comerciante Fernando Batista foi um dos que contribuiu com este aumento. Ele comprou uma moto há cerca de oito dias. “Eu não me vejo sem o uso de uma moto. Tenho como sair do trânsito e chego no meu trabalho mais rápido. Não dá pra ficar sem moto.”

MULHERES

O gerente de uma concessionária Pablo Carvalho disse que nos primeiros seis meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de 17% nas vendas e o público desse meio de transporte está mudando. “A gente percebe cada vez mais mulheres andando de moto. Esse perfil que sempre existiu, está ficando cada vez maior.”

Quem é adepto ao veículo, fala das vantagens de usar a moto no dia a dia. “É um meio de transporte mais rápido e mais econômico para trabalhar”, afirma o Jonas Araújo.