10 parquímetros como espalhados em diferentes pontos na região central da cidade Crédito: Márcia Leal/PMCI

Cachoeiro de Itapemirim , a maior cidade do Sul do Estado, começou a semana com a implantação do novo estacionamento rotativo. Não haverá cobrança no primeiro mês, mas os condutores terão que utilizar o novo sistema para estacionar. O serviço parou de funcionar após decisão judicial em 2016, porque na época a empresa que fazia o serviço não havia sido escolhida por meio de licitação.

Your browser does not support the audio element. Rotativo começa a funcionar em Cachoeiro de Itapemirim

Pela manhã, aos poucos as máquinas foram liberadas para começar os testes. São 10 parquímetros espalhados em diferentes pontos na região central da cidade. O serviço de rotativo é gratuito pelos próximos 30 dias para orientar a população. 12 monitores da empresa estarão ao lado dos equipamentos para orientar quem não souber usar o equipamento.

Serão, aproximadamente, 2.186 vagas de estacionamento, sendo 1.767 para automóveis e 419 para motocicletas, em bolsões. O tempo máximo de permanência na Área Azul (área central), com maior movimento de veículos, será de 2 horas, e na Área Verde (entorno da Área Azul) será de 4 horas. Entretanto, serão disponibilizadas apenas as vagas da Área Azul nesta primeira etapa.

O parquímetro é apenas uma das formas que o motorista tem para pagar o rotativo. Quem não quiser usar o totem do parquímetro, pode baixar o aplicativo Cachoeiro Digital e fazer todo o procedimento pelo celular - colocar o crédito e efetuar o pagamento. O aplicativo já pode ser baixado em qualquer loja virtual. Nos dois casos, será preciso registrar a placa do veículo no sistema e o tempo que o veículo vai ficar parado no local.

Após esse período de adaptação, os valores para estacionar serão de R$ 2,50 (1 hora), R$ 3,50 (2 horas) para carros e R$ 0,50 (moto, por hora), na área azul; R$ 2 (1 hora), R$ 3 (2 horas), R$ 4 (3 horas), R$ 5 (4 horas) para veículos e R$ 0,50 (moto, por hora), na área verde.

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