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Acidente

Motociclista morre em acidente com ônibus em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, Carlos Francisco de Souza Moreira, pilotava a moto que bateu em um ônibus

Publicado em 

19 jul 2019 às 19:05

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 19:05

Carlos Francisco de Souza Moreira morreu no local após bater com ônibus Crédito: Internauta
Um homem de 32 anos morreu em um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Carlos Francisco de Souza Moreira pilotava a moto que bateu em um ônibus. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas o motociclista já estava morto.
A batida aconteceu por volta da 1h da madrugada, na Avenida Mauro Miranda Madureira. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Carlos Francisco de Souza Moreira morreu em acidente de moto em Cachoeiro Crédito: Internauta
O motorista do ônibus contou aos militares que fazia o serviço de transporte de funcionários de uma empresa para suas casas e que no momento estava retornando sem passageiros. Após passar por um posto de combustíveis, ao realizar uma curva, percebeu um motociclista vindo em direção contrária e invadindo a contramão da via.
Ele contou que tentou frear para evitar a batida, mas a motocicleta bateu de frente com o coletivo. O motorista do ônibus realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Segundo familiares, Carlos Francisco de Souza Moreira era calceteiro, e morava sozinho, no bairro Zumbi.
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