Natal: crescem mortes em acidentes nas rodovias federais do ES em 2019

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Facebook PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) registrou neste ano, no feriadão de Natal  de sexta-feira (20) até esta quarta-feira (25)  aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo. Neste ano, foram cinco mortes nas BRs, já em 2018 quatro pessoas morreram nesse mesmo período do feriado. Vale destacar que os óbitos deste ano ocorreram em apenas dois acidentes, ambos registrados no mesmo dia  segunda-feira (23).

Na Operação Natal 2019 realizada pela PRF-ES, houve aumento em relação ao quantitativo de acidentes, sendo 59 neste ano contra 51 registrados durante a operação do ano anterior. Já o número de feridos permaneceram inalterados: 84 no período em cada ano.

Comparativo Operação Natal 2018-2019

Comparativo Operação Natal 2018-2019 Crédito: Divulgação/PRF

Outro acidente ocorreu no mesmo dia na BR 262, próximo ao presídio de Viana . Pessoas que presenciaram o fato disseram que o motociclista bateu na lateral da carreta e morreu na hora. A moto seguia de Domingos Martins para Viana, já a carreta fazia o sentido contrário.

A Gazeta fez um balanço do total de mortes registradas até a data  véspera de Natal  e constatou que, até aquele momento, Na última terça-feira (24), a reportagem defez um balanço do total de mortes registradas até a data  véspera de Natal  e constatou que, até aquele momento, sete mortes ocorreram em acidentes em rodovias federais e estaduais num prazo de 48 horas

OPERAÇÃO DA PRF-ES

A Polícia Rodoviária Federal informou que, entre os dias 20 e 25 de dezembro, cerca de 2.991 veículos foram fiscalizados nas rodovias federais do Estado. De acordo com a PRF-ES, essa é a primeira etapa da Operação Rodovida, que acontece até o Carnaval de 2020.

Segundo a PRF-ES, as infrações que mais provocam acidentes nas estradas são: embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Durante os cinco dias de operação, a PRF-ES informou que realizou ações educativas com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros em viagem durante o feriadão, para os cuidados com a segurança do trânsito. Um total de 1.072 pessoas passaram por abordagens educativas nas rodovias federais.