Em 48 horas, pelo menos sete pessoas morreram nas estradas do ES

MANTER DISTÂNCIA

É fundamental não ultrapassar em local proibido para evitar a colisão frontal, responsável pela maioria dos acidentes com vítimas fatais. É importante também, mesmo que o local permita ultrapassagem, não forçá-la. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o condutor avistar outro veículo vindo em direção contrária e, mesmo assim, realizar a ultrapassagem.

Trafegar na velocidade permitida para a via, além de trazer segurança para o condutor, o ajuda a reagir caso enfrente alguma situação de perigo, como saída da pista e capotamento.

Apesar de ser proibido beber antes de dirigir, muitas pessoas ainda insistem em juntar direção e álcool.

O veículo em boas condições, ou seja, com pneus bons, sistema elétrico funcionando e com todos os equipamentos de segurança, ajuda a evitar acidentes.

É importante a utilização do cinto de segurança para passageiros que estejam no banco da frente e de trás do veículo. O passageiro que não estiver usando o cinto pode colocar em risco a integridade de todos os outros. Num capotamento e tombamento, por exemplo, as pessoas do banco de trás tendem a ir para frente, podendo comprimir os ocupantes da parte dianteira.

É importante evitar o uso de celular enquanto estiver na direção, isso porque o equipamento a atenção do condutor durante o trajeto.