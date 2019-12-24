Em 48 horas, pelo menos sete pessoas morreram nas estradas do ES

Ao menos sete pessoas morreram nas estradas do Espírito Santo nas últimas 48 horas. Os acidentes ocorreram de domingo (22) até a madrugada desta terça-feira (24), sendo o mais grave na BR 101, em Linhares, com quatro mortes. Devido às festividades de final de ano, a circulação de veículos costuma aumentar nas estradas e o risco de acidentes também.
O primeiro acidente ocorreu no domingo (22) na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra. A vítima estava num Fiat Uno, que seguia no sentido Serra Dourada, e se chocou contra uma Toyota Hilux, que trafegava no sentido contrário. De acordo com o relato de sobreviventes, o Uno estava com os faróis apagados e invadiu a contramão.
O acidente mais grave deixou quatro mortos e dois feridos na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Estado, na segunda-feira (23). Morreram três das quatro pessoas que estavam no Ford Ka, todas da mesma família: Saiury Christien Pinheiro e os filhos, Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9 anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de 15 anos. O carro foi atingido por um Honda Fit, dirigido pelo contador Luiz Fernando Nogueira Calmon, que também morreu.
Outro acidente ocorreu no mesmo dia na BR 262, próximo ao presídio de Viana. Pessoas que presenciaram o fato disseram que o motociclista bateu na lateral da carreta e morreu na hora. A moto seguia de Domingos Martins para Viana, já a carreta fazia o sentido contrário.
O caso mais recente foi registrado na madrugada desta terça-feira, em Alegre. Um motociclista morreu após colidir com um carro.
Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Valdo Lemos, as festas de final de ano causam grande movimentação nas rodovias, por isso é preciso ter cuidado dobrado. A atenção é sempre fundamental, mas, como neste período o fluxo de veículos aumenta, é preciso ter ainda mais atenção. Isso vai resguardar a vida de todos, uma vez que o condutor ao agir de forma correta resguarda a vida dele e de outros que trafegam pela via, orienta.
DICAS PARA EVITAR ACIDENTE
MANTER DISTÂNCIA
É fundamental não ultrapassar em local proibido para evitar a colisão frontal, responsável pela maioria dos acidentes com vítimas fatais. É importante também, mesmo que o local permita ultrapassagem, não forçá-la. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o condutor avistar outro veículo vindo em direção contrária e, mesmo assim, realizar a ultrapassagem.
Trafegar na velocidade permitida para a via, além de trazer segurança para o condutor, o ajuda a reagir caso enfrente alguma situação de perigo, como saída da pista e capotamento.
Apesar de ser proibido beber antes de dirigir, muitas pessoas ainda insistem em juntar direção e álcool.
O veículo em boas condições, ou seja, com pneus bons, sistema elétrico funcionando e com todos os equipamentos de segurança, ajuda a evitar acidentes.
É importante a utilização do cinto de segurança para passageiros que estejam no banco da frente e de trás do veículo. O passageiro que não estiver usando o cinto pode colocar em risco a integridade de todos os outros. Num capotamento e tombamento, por exemplo, as pessoas do banco de trás tendem a ir para frente, podendo comprimir os ocupantes da parte dianteira.
É importante evitar o uso de celular enquanto estiver na direção, isso porque o equipamento a atenção do condutor durante o trajeto.
Manter a distância de um veículo do outro é sempre importante. Isso pode evitar a colisão traseira caso o veículo da frente reduza a velocidade de uma vez.