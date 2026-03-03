Moradores ficam sem energia após queda de galhos de árvores em São Mateus

O fornecimento de energia precisou ser interrompido para a manutenção dos postes na Avenida Cricaré Crédito: Leitor/A Gazeta

Moradores da Avenida Cricaré, no bairro Cacique, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, ficaram sem energia após galhos de árvores atingirem a rede elétrica e provocarem a queda de dois postes nesta terça-feira (3).

Em nota, a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia da região, informou que registrou a ocorrência e enviou equipes técnicas ao local para realizar a substituição das estruturas danificadas.