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No banheiro

Bolsonaro sofre acidente doméstico e é levado para o hospital

Presidente foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 08:20

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 08:20

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu uma queda no Palácio da Alvorada e foi levado na noite desta segunda-feira (23) para o Hospital das Forças Armadas, no setor Sudoeste, em Brasília. 
De acordo com nota divulgada por volta das 23h, Bolsonaro foi atendido pela equipe médica da Presidência e, depois, levado ao hospital para exames. "Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações."
Ainda de acordo com o Planalto, Bolsonaro ficará em observação no hospital por um período de seis a doze horas. Segundo relatos não oficiais, a queda teria se dado em um dos banheiros do palácio.

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O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, chegou ao hospital um pouco depois do comboio presidencial. Segundo ele, a queda "não foi nada de mais" e o presidente "está bem". Heleno afirmou que Bolsonaro deve dormir na unidade médica nesta noite.

SAÚDE DO PRESIDENTE

Bolsonaro tem adotado cautela com a sua saúde desde que assumiu o cargo. Em janeiro, estava marcada viagem dele para a Antártida, que cancelou por recomendações médicas.
Ele também foi convencido por seu médico particular a não pular de paraquedas no ano passado, em Goiás. 
A saúde do presidente inspira cuidados desde que ele foi vítima de um ataque à faca, em setembro de 2018, durante um ato de campanha em Minas. Desde então, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias.
Após passar por exames no último dia 11, o presidente disse que poderia ter câncer de pele. No dia seguinte, acusou a imprensa de fazer fake news com o caso.
Em entrevista no último sábado (21), Bolsonaro afirmou que o resultado da biópsia afastou a possibilidade de ele ter a doença.

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