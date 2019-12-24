Motociclista morre após batida contra carro em Alegre

Um motociclista de 38 anos morreu na madrugada desta terça-feira (24), após se envolver em um acidente com um carro no interior de Alegre, Região do Caparaó. O motorista do carro, um senhor de 61 anos, disse à Polícia Militar que não conseguiu frear e evitar o choque com a vítima, identificada como Josiel Kenupp Gonçalves.
A batida aconteceu por volta de meia-noite e meia, na ES 181 (Rodovia Governador Eurico Rezende), sentido Distrito de Café, em Alegre. No local, o motorista do veículo relatou que trafegava na rodovia quando, após uma curva, se deparou com alguns galhos cortados na pista.
Na sequência, o idoso escutou um forte barulho, percebendo que havia se chocado contra a moto. Ele disse aos militares que não foi possível frear completamente para evitar a colisão e acionou a ambulância. A equipe médica constatou a morte de Josiel no local. O corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e o caso será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Alegre.