Acidente entre moto e carreta deixa uma pessoa morta na BR 262

Uma pessoa morreu em um acidente na BR 262, próximo ao presídio de Viana, na noite desta segunda-feira (23). A batida envolveu uma carreta e uma moto, de acordo com informações iniciais publicadas no Twitter da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Pessoas que presenciaram o acidente disseram que o motociclista bateu na lateral da carreta. A moto seguia de Domingos Martins para Viana, já a carreta fazia o sentido contrário.
No momento do acidente a pista chegou a ficar interditada. Um congestionamento de cerca de sete quilômetros se formou no sentido Cariacica Viana. A PRF foi demandada, mas até a publicação desta reportagem não havia retornado.