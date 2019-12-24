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Acidente entre moto e carreta deixa uma pessoa morta na BR 262

A batida aconteceu na noite desta segunda-feira (23). Pessoas que presenciaram o acidente disseram que o motociclista bateu na lateral da carreta. A moto seguia de Domingos Martins para Viana, já a carreta fazia o sentido contrário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 23:20

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 23:20

Acidente na BR 262, próximo ao presídio de Viana Crédito: Fernando Carvalho
Uma pessoa morreu em um acidente na BR 262, próximo ao presídio de Viana, na noite desta segunda-feira (23). A batida envolveu uma carreta e uma moto, de acordo com informações iniciais publicadas no Twitter da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Pessoas que presenciaram o acidente disseram que o motociclista bateu na lateral da carreta. A moto seguia de Domingos Martins para Viana, já a carreta fazia o sentido contrário.
No momento do acidente a pista chegou a ficar interditada. Um congestionamento de cerca de sete quilômetros se formou no sentido Cariacica  Viana. A PRF foi demandada, mas até a publicação desta reportagem não havia retornado.

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