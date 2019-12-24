Acidente em Mimoso do Sul: criança permanece internada em estado grave

De acordo a assessoria do hospital, a paciente de nove anos, continua internada em estado grave. Durante a madrugada desta segunda-feira (23), a menina passou por uma cirurgia na cabeça. Ela recebeu uma transfusão de sangue, está em coma com sedação e analgesia (recendo medicamentos para dor). No momento, segundo a unidade, a paciente não necessita de campanhas de doação de sangue em seu nome.