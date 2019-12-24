Acidente em Mimoso do Sul: criança permanece internada em estado grave

Uma menina de nove anos permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima ficou ferida na noite deste domingo (22), em Mimoso do Sul, em uma batida envolvendo dois veículos e um ônibus. O carro em que estava a criança rodou na pista e bateu na lateral do ônibus, que não tinha passageiros.
De acordo a assessoria do hospital, a paciente de nove anos, continua internada em estado grave. Durante a madrugada desta segunda-feira (23), a menina passou por uma cirurgia na cabeça. Ela recebeu uma transfusão de sangue, está em coma com sedação e analgesia (recendo medicamentos para dor). No momento, segundo a unidade, a paciente não necessita de campanhas de doação de sangue em seu nome.
A batida
Segundo informações da Polícia Militar, um veículo Volkswagen Gol, com cinco ocupantes, foi ultrapassar um ônibus em um local proibido da rodovia, no sentido Mimoso do Sul. Em seguida, colidiu de frente com um Fiat Palio que vinha no sentido contrário, com três ocupantes. O Palio, onde estava a criança, rodou na pista e bateu na lateral do ônibus, que não tinha passageiros.
A Polícia Militar informou que percebeu sinais de embriaguez no condutor do Gol e também encontrou garrafas de cerveja dentro do carro. Por isso, ele foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e ficou confirmado que ele estava alcoolizado. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não divulgou o nome do motorista.
Os demais envolvidos na batida foram levados para o hospital de Mimoso do Sul e liberados após atendimento.