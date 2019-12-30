Paciente que voltava da hemodiálise morre em acidente na BR 262

Uma paciente que voltava da hemodiálise morreu em um acidente na BR 262, em Brejetuba, na manhã deste domingo (29), quando um carro da prefeitura de Ibatiba caiu em uma ribanceira. A vítima estava no veículo, com o filho, após fazer o procedimento médico em Cariacica, na região metropolitana.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 11h10, no km 131 da BR 262, próximo ao trevo de Brejetuba. O motorista de um Chevrolet Spin, da prefeitura de Ibatiba, perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira com muitas árvores e mata fechada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas, que foram levadas para o Hospital de Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. No entanto, segundo a prefeitura de Ibatiba, a paciente morreu após dar entrada. O filho dela e o motorista do Spin não tiveram ferimentos graves.
Em nota, o município disse que lamenta profundamente a fatalidade registrada e que "aguarda e acompanha a apuração detalhada dos fatos".
Lamentavelmente, a usuária do serviço de transporte, que ocupava a poltrona do carona (banco da frente), foi socorrida em estado grave e veio a óbito no Pronto Atendimento da cidade de Venda Nova do Imigrante. Os outros dois ocupantes do veículo, aparentemente, não apresentaram ferimentos graves. Logo que tomou conhecimento do acidente, o Executivo deslocou uma equipe da Secretaria de Assistência Social para prestar assistência aos familiares e segue dando todo apoio aos envolvidos. O ocorrido deixa todos enlutados e a Prefeitura, além do apoio que está prestado, externa seu mais profundo pesar, informou a prefeitura.