Paciente que voltava da hemodiálise morre em acidente na BR 262

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas, que foram levadas para o Hospital de Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. No entanto, segundo a prefeitura de Ibatiba, a paciente morreu após dar entrada. O filho dela e o motorista do Spin não tiveram ferimentos graves.

Lamentavelmente, a usuária do serviço de transporte, que ocupava a poltrona do carona (banco da frente), foi socorrida em estado grave e veio a óbito no Pronto Atendimento da cidade de Venda Nova do Imigrante. Os outros dois ocupantes do veículo, aparentemente, não apresentaram ferimentos graves. Logo que tomou conhecimento do acidente, o Executivo deslocou uma equipe da Secretaria de Assistência Social para prestar assistência aos familiares e segue dando todo apoio aos envolvidos. O ocorrido deixa todos enlutados e a Prefeitura, além do apoio que está prestado, externa seu mais profundo pesar, informou a prefeitura.