Assaltantes roubam R$ 60 mil de padaria na Praia da Costa

Um funcionário de uma rede de padarias da Grande Vitória teve cerca de R$ 60 mil roubados na manhã desta segunda-feira ao sair de uma das lojas, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele levaria o dinheiro até o escritório da rede.
De acordo com testemunhas, o funcionário faz parte da contabilidade da padaria e é responsável por recolher o dinheiro das lojas. Por volta das 8h, ele foi até o estabelecimento da Praia da Costa. Assim que saiu do local, ele foi rendido por dois homens armados em um carro preto.
Os assaltantes roubaram todo o dinheiro que estava com o funcionário, cerca de R$ 60 mil. Além disso, eles também levaram o celular da vítima. A dupla fugiu em direção à Terceira Ponte. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos.