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Vila Velha

Assaltantes roubam R$ 60 mil de padaria na Praia da Costa

Um funcionário saía do local com o dinheiro para levar até o escritório da empresa. Ele foi rendido por dois homens armados que levaram R$ 60 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 18:44

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 18:44

Assalto aconteceu na Rua Luiz Fernandes Reis, na Praia da Costa  Crédito: Reprodução/Google Maps
Um funcionário de uma rede de padarias da Grande Vitória teve cerca de R$ 60 mil roubados na manhã desta segunda-feira ao sair de uma das lojas, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele levaria o dinheiro até o escritório da rede. 
De acordo com testemunhas, o funcionário faz parte da contabilidade da padaria e é responsável por recolher o dinheiro das lojas. Por volta das 8h, ele foi até o estabelecimento da Praia da Costa. Assim que saiu do local, ele foi rendido por dois homens armados em um carro preto. 
Os assaltantes roubaram todo o dinheiro que estava com o funcionário, cerca de R$ 60 mil. Além disso, eles também levaram o celular da vítima. A dupla fugiu em direção à Terceira Ponte. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos.

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