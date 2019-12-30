Ex-namorado é suspeito de matar capixaba em Belo Horizonte

A capixaba Márcia Santos, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/ redes sociais

*João Henrique Castro

A capixaba Márcia Santos, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-namorado, 25 anos, que também é do Espírito Santo. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima é de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, e vivia em Minas Gerais há cinco anos.

A mãe da vítima, que estava com ela no momento do crime, contou aos militares que uma pessoa chamou a jovem no portão. Márcia saiu para ver quem era e, alguns minutos depois, voltou ferida e sangrando, e caiu no corredor da casa.

Antes de morrer, Márcia teria dito que o autor dos disparos seria o ex-companheiro. O suspeito fugiu em um carro e está sendo procurado pela Polícia Militar mineira.