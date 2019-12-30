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Feminicídio

Ex-namorado é suspeito de matar capixaba em Belo Horizonte

Márcia Santos, 23, foi assassinada a tiros em Lagoa Santa. Antes de morrer, ela contou à mãe que o autor do crime era o ex-companheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 19:37

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 19:37

A capixaba Márcia Santos, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/ redes sociais
*João Henrique Castro
A capixaba Márcia Santos, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-namorado, 25 anos, que também é do Espírito Santo. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima é de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, e vivia em Minas Gerais há cinco anos. 
A mãe da vítima, que estava com ela no momento do crime, contou aos militares que uma pessoa chamou a jovem no portão. Márcia saiu para ver quem era e, alguns minutos depois, voltou ferida e sangrando, e caiu no corredor da casa.
Antes de morrer, Márcia teria dito que o autor dos disparos seria o ex-companheiro. O suspeito fugiu em um carro e está sendo procurado pela Polícia Militar mineira.
A mãe relatou ainda à PM que a filha teve um relacionamento de cinco anos com o suspeito. O casal estava separado há dois meses e, durante esse período, ela teria sofrido várias ameaças de morte. Com medo do ex-companheiro, a jovem foi passar alguns dias na casa da mãe.

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