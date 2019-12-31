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Vila Velha

'Ele chegou acelerando', conta dono de lanchonete atropelado

Ao todo, cinco pessoas foram atropeladas pelo motorista Eduardo Nunes,  durante uma comemoração de aniversário em frente a uma lanchonete, em Santa Rita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 15:30

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 15:30

Dono de Lanchonete ficou ferido após ser atropelado em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Glacieri Carraretto
Ainda se recuperando da noite trágica, o dono da lanchonete onde cinco pessoas foram atropeladas por um carro, na madrugada desta terça-feira (31), em Santa Rita, Vila Velha, disse acreditar que o motorista do veículo cometeu o crime para atingir a ex-mulher, que esteve no local minutos antes do crime. 
O rapaz, de 29 anos, recebeu alta no início da manhã e lembra do momento do atropelamento. "Ele chegou acelerando muito rápido, não deu nem tempo de reagir Agora estou aqui, desse jeito e muito preocupado com a minha namorada que está no hospital ainda e está grávida de quatro meses", contou o rapaz, mostrando os diversos ferimentos que se espalham pelo corpo. 
O rapaz, que pediu para não ser identificado, acredita que o motorista Eduardo Nunes pretendia atropelar o grupo de novo. "Ele voltou com o carro com muita velocidade. Subimos em cima da calçada com ajuda de vizinhos para não acontecer nada pior".
A ex- mulher de Eduardo esteve no aniversário do dono da lanchonete.  A amizade dela com as cinco vítimas é o que pode ter sido o motivo para a revolta do motorista.  "Não tem explicação para o que aconteceu, é muito angustiante passar por isso. Foi um motivo banal, pois ele queria voltar com a ex-esposa, que é muito minha amiga. Acredito que o motorista pensou que a ex-mulher estava lá ainda, pois ela havia estado lá para cantar parabéns para mim", detalhou. 
O motorista Eduardo Nunes foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa sob efeito de álcool, pois teria bebido antes do crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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