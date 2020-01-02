Adolescente tem 60% do corpo queimado ao retirar fogos de balsa em Vitória

Um jovem de 17 anos teve 60% do corpo queimado após uma explosão de fogos de artifício na Ilha da Fumaça, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (1º). A vítima fazia a desmontagem da estrutura de fogos em uma balsa utilizada na festa da virada na orla de Camburi, segundo o Corpo de Bombeiros.

A balsa, segundo o militar, era de uma empresa contratada pela Prefeitura de Vitória e se deslocou de Camburi para a Ilha da Fumaça. A vítima foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, com queimaduras em grandes extensões do corpo. Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a empresa M.A Lucca & Cia.Ltda foi contratada para realizar integralmente a queima de fogos e cuidar de toda a segurança no manuseio e serviço de balsas na capital. Uma das principais exigências da prefeitura, segundo a nota, é o acompanhamento do Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos, durante suas atividades, com a devida liberação do alvará de licença, conforme consta no contrato. A reportagem busca contato com a empresa.