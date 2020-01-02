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Ilha da Fumaça

Adolescente tem 60% do corpo queimado ao retirar fogos de balsa em Vitória

A vítima fazia a desmontagem da estrutura em uma balsa utilizada na festa da virada na orla de Camburi, segundo o Corpo de Bombeiros

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:48
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra: vítima foi levada para a unidade. Crédito: Hospital Evangélico VV / Divulgação
Adolescente tem 60% do corpo queimado ao retirar fogos de balsa em Vitória
Um jovem de 17 anos teve 60% do corpo queimado após uma explosão de fogos de artifício na Ilha da Fumaça, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (1º). A vítima fazia a desmontagem da estrutura de fogos em uma balsa utilizada na festa da virada na orla de Camburi, segundo o Corpo de Bombeiros.
"Ele atuava na desmontagem quando, provavelmente, houve uma falha no sistema e um (dos fogos) veio a ser acionado", explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner em entrevista à TV Gazeta.
A balsa, segundo o militar, era de uma empresa contratada pela Prefeitura de Vitória e se deslocou de Camburi para a Ilha da Fumaça. A vítima foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, com queimaduras em grandes extensões do corpo. Em nota, a Prefeitura de Vitória  informou que a empresa M.A Lucca & Cia.Ltda foi contratada para realizar integralmente a queima de fogos e cuidar de toda a segurança no manuseio e serviço de balsas na capital. Uma das principais exigências da prefeitura, segundo a nota, é o acompanhamento do Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos, durante suas atividades, com a devida liberação do alvará de licença, conforme consta no contrato. A reportagem busca contato com a empresa. 

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