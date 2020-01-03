Governo detalha trajeto do trem urbano que vai ligar Vitória e Serra

Do terminal de Carapina, na Serra, até a rodoviária no Centro de Vitória: este é o trajeto que deve ser feito por um trem urbano na Região Metropolitana. Ainda em fase de estudos preliminares, a potencial implementação da nova modalidade de transporte foi divulgada na última segunda-feira (30), pelo Governo Estadual.
Secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo, Fábio Damasceno detalhou a ideia do governo para o traçado da nova linha férrea. Essa ligação entre o novo terminal e a rodoviária deve passar pela avenida Leitão da Silva, pela avenida Vitória e chegar ao Centro da capital. Pegaria Vitória praticamente inteira.
O tipo de veículo que seria utilizado, porém, ainda depende das propostas que serão apresentadas pelas empresas. É possível que seja um VLT (veículo leve sobre trilhos), um monotrilho ou um aeromóvel. Vai depender de cada empresa. São vários os modelos possíveis. Nós só fizemos algumas exigências, como a baixa emissão de carbono, explicou Damasceno.
ENTREGA DOS ESTUDOS NO PRIMEIRO SEMESTRE
De acordo com as regras da Proposta de Manifestação de Interesse (PMI), as empresas têm 30 dias para demonstrar vontade em realizar o estudo. Depois de autorizadas pelo Estado, elas deverão apresentar o resultado no prazo de 90 dias. O edital foi aberto após uma empresa levar a proposta ao Governo.
Essa indústria nos procurou, achamos interessante ter esse estudo e autorizamos ela a fazê-lo. Quando tomamos essa atitude, também tivemos que permitir que outras empresas tenham a chance de demonstrar interesse e apresentar o próprio levantamento. Devemos ter cerca de três a cinco interessadas, disse o secretário.
TREM EM CONSTRUÇÃO NA BAHIA
A empresa chinesa BYD Brasil, que propôs o estudo ao Governo do Espírito Santo, já trabalha na construção de um VLT aéreo na cidade de Salvador, na Bahia. A assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) aconteceu em fevereiro do ano passado e prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão.
Ao todo, o trem soteropolitano terá aproximadamente 20 km de extensão e deve ficar pronto, conforme estipulado em contrato, em um prazo de 24 meses. "Por lá a obra e o trem são de médio porte, maior do que o que podemos ter por aqui, que será de pequeno porte", avaliou Damasceno.
ANIMAÇÃO E CAUTELA
Sem qualquer tipo de estudo em mãos para avaliar a viabilidade da implementação do trem urbano, Damasceno afirmou ser impossível adiantar o valor que a nova modalidade de transporte custaria aos cofres públicos e quando o novo equipamento estaria disponível para uso da população. No entanto, a expectativa é lançar ainda nos próximos três anos.
Novas tecnologias são sempre bem-vindas, porque precisamos melhorar a mobilidade, mas ainda é preciso ver se o modelo é viável do ponto de vista da implantação e da manutenção. Nós esperamos que saia ainda neste governo, mas, por ora, ainda não podemos garantir ou prever como as coisas acontecerão, disse.