Governo autoriza estudo para trem urbano ligando Vitória e Serra

O governo do Estado decidiu autorizar empresas a realizarem estudos para a implantação de trem urbano ligando Vitória e Serra. Os interessados devem apresentar projetos com a modelagem do serviço, que também devem contemplar a gestão e a operação do sistema de transporte público de passageiros.
As regras constam do edital de Proposta de Manifestação de Interesse (PMI), publicado na última segunda-feira (30) no Diário Oficial pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). As empresas têm até 30 dias para apresentar a documentação a fim de obter a autorização e depois mais 90 dias para apresentação dos estudos.
O interesse em realizar os estudos partiu da iniciativa privada. Por isso, estamos publicando para conhecimento de outras empresas que possam ter interesse nesse mesmo objeto, abrindo prazo para que apresentem a documentação e também recebam a autorização para executar os estudos. Acreditamos que quanto mais empresas interessadas, mais chances o Estado tem de receber bons projetos, destaca o secretário Fábio Damasceno, por meio da assessoria.
O edital de PMI, ainda de acordo com a assessoria da Semobi, solicita que os interessados possam apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à implantação de modal ferroviário urbano, compreendendo a implantação, gestão, operação e manutenção de sistema de transporte público de passageiros, através de tecnologia de baixa emissão de carbono, mais sustentável e eficiente com material rodante sob trilhos, interligando os municípios de Serra e Vitória.
TERMINAIS DE ÔNIBUS
Também foi publicado o edital de PMI para melhoria dos terminais urbanos, de iniciativa do próprio governo. Para esse, as empresas interessadas também devem apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à concessão para construção, implantação, gestão, manutenção, recuperação, conservação, modernização e operação de terminais urbanos de integração da Região Metropolitana da Grande Vitória e da infraestrutura de faixas e corredores exclusivos de ônibus interligando as cidades de Vila Velha e Cariacica.
A Semobi acrescenta que a proposta deve considerar a participação da iniciativa privada na realização do objeto, levando em conta a construção, gestão, operação e manutenção do novo terminal urbano de Carapina para operação do sistema de transporte público a ser proposto e integração com o Transcol e demais modos de transportes públicos e privados, coletivos e individuais. Os interessados também têm 30 dias para apresentar documentos e obter autorização, e outros 90 dias para entregar os estudos.
Os editais completos estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.
Governo autoriza estudo para trem urbano ligando Vitória e Serra