Casagrande diz que edital da Terceira Ponte será publicado em janeiro de 2020

O governador Renato Casagrande (PSB) concedeu entrevista ao programa CBN Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

CBN Vitória, que o edital da O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta quinta-feira (26), em entrevista à, que o edital da Terceira Ponte está em fase final de análise e deve ser publicado em janeiro de 2020. De acordo com ele, a empresa vencedora da licitação terá seis meses para elaborar o projeto e deve iniciar as obras no segundo semestre do próximo ano. A previsão é de que a reforma da ponte seja concluída em três anos.

Paralelamente às mudanças na Terceira Ponte, o governo do Estado também pretende fazer a abertura da Praça do Cauê, próximo às cabines de cobrança de pedágio, para dar mais fluidez ao trânsito de veículos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-19

"A abertura da Praça do Cauê tem que ser feita com cuidado, pois se não tiver uma ponte que tenha mais faixas, comportando mais carros, ao abrir o fluxo, podemos gerar um impacto muito negativo no trânsito da Reta da Penha. Serão duas obras diferentes, cada uma com um edital, mas já avaliamos que o melhor é trabalhar nas duas simultaneamente", afirmou.

O governador, contudo, não descarta a possibilidade de atraso na obra e não cumprimento do cronograma, mas destaca que os recursos para a construção, provenientes do BNDES, já estão garantidos. "Tudo dando certo, a gente inicia as obras no segundo semestre de 2020, caso as concorrentes que não vencerem a licitação não entrem com recurso na Justiça", disse Casagrande.

projeto da nova Terceira Ponte prevê seis faixas para veículos, sendo duas exclusivas para ônibus, caminhões e táxis  uma em cada sentido. Outra novidade apresentada em agosto foi a construção de duas ciclovias, que serão construídas três metros abaixo do nível da pista de rolamento. No vão central também está prevista a construção de um mirante.

AQUAVIÁRIO

Outra obra de mobilidade urbana prometida pelo governador, o aquaviário , também deve começar a sair do papel em 2020. Questionado por ouvintes da CBN sobre o andamento do projeto, Casagrande disse que também publica o edital para a construção dos píeres e a contratação das embarcações no próximo ano. "Já licitamos os projetos dos terminais, das estações e das embarcações. Serão estações na Prainha, em Vila Velha; na Enseada do Suá e no Centro, em Vitória; e em Porto de Santana, em Cariacica. Certamente, em 2021, teremos condições de ver o aquaviário operando", projetou.

CAIS DAS ARTES

O governador também que quer retomar as obras do Cais das Artes em 2020. Ele explica que o governo do Estado negocia um acordo, mediado pela Justiça, com a empresa vencedora da licitação para fazer a obra. O Executivo tenta recuperar parte do dinheiro pago pelas empresas, cerca de R$ 56 milhões, que não teriam sido usados na obra. A avaliação é de que o recurso seria suficiente para concluir a construção

A obra foi paralisada em maio de 2015, quando a Andrade Valladares - Topus, responsável por construir o Cais das Artes, abandonou o projeto após o governo não renovar o prazo de entrega. A obra foi inciada em 2010.

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Casagrande também destacou a marca que o Estado está prestes a alcançar, ao fechar o ano com menos de mil homicídios. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), entre janeiro e novembro foram registrados 893 assassinatos. Em 2018, o ano fechou com 1.108 mortes.

"Ainda faltam sete dias, mas, se Deus quiser, vamos terminar o ano com menos de mil homicídios. A expectativa é de que não fosse nenhum, mas é uma marca que mostra um avanço, ainda que a violência seja muito grande. Em 2009, foram 2.034 homicídios no Estado, ou seja, em dez anos reduzimos mais da metade. Éramos o segundo Estado mais violento, perdíamos só para Alagoas e, agora, devemos ficar entre o 15º e o 20º mais violento. Ainda é uma posição ruim, mas mostra que estamos no caminho certo", afirma.

ELEIÇÕES DE 2020

Quando perguntado sobre sua atuação durante as eleições municipais em 2020, Casagrande adotou um tom de cautela. Ele disse que vai participar com intensidade do pleito, mas serão raras as vezes em que subirá no palanque de algum candidato, preferindo focar em não deixar sua base aliada se romper durante as disputas.

"Como estou em mandato, tenho que ser mais governador do que agente partidário. Serão raros os municípios em que participarei diretamente e irei subir nos palanques. Tenho muitos aliados que disputam entre si. Minha participação vai ser na busca por aglutinar esses aliados, isso será algo que farei com intensidade", afirmou.

Sobre as disputas nas prefeituras da Grande Vitória , Casagrande evitou tecer comentários. "É preciso deixar as coisas caminharem. As definições só começam a aparecer a partir de julho. Não adianta opinar antes de as candidaturas estarem definidas", disse. Segundo ele, sua equipe deve ter poucas mudanças durante o período de campanha eleitoral, quando os candidatos precisarão se descompatibilizar e deixar cargos no serviço público. "Dos secretários, apenas o Bruno Lamas (PSB)  secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social  deve sair para disputar as eleições na Serra. Outro que deve sair é o Gedson Merízio (PSB), subsectretário de Turismo, para se candidatar à Prefeitura de Guarapari", contou.

A jornalista Fernanda Queiroz entrevista o governador Renato Casagrande (PSB) no programa CBN Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

AUMENTO DE SALÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO

Após conceder um reajuste de 3,5% no serviço púbico , o governador se comprometeu a buscar compensar a perda dos salários dos servidores pela inflação com reajustes todos os anos do seu mandato. Contudo, ele afirma que só fará isso se a situação econômica do caixa estadual permitir. "Não digo que é uma promessa, porque dependo do comportamento da economia, mas, se eu puder, vou conceder todos os anos. É um direito que o servidor tem", analisa.

A recomposição dos salários de algumas categorias que estão abaixo da média nacional, sobretudo a dos policiais militares, também está no radar de Casagrande, que voltou a dizer que estuda aumentar o salário de algumas funções. "Se eu puder fazer correções em carreiras que estão abaixo da média nacional, eu farei. Esse é o caso da Polícia Militar, dos praças e de alguns oficiais. Porém, afirmo que não é fácil sair de uma posição ruim (no ranking de salários para a categoria), isso tem que ser feito a longo prazo. Acredito que o Espírito Santo pode caminhar para uma posição mediana em termos de salários", pontuou.

JAIR BOLSONARO

Sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Casagrande disse que ele possui um perfil diferente, mas que mantém um bom relacionamento com o governo federal, apesar de ter algumas discordâncias políticas.

"O presidente Bolsonaro não é um presidente que cuida da gestão diretamente, se sentando com os governadores, por exemplo. Mas esse é o estilo dele, que todos conhecem. Contudo, a relação com os ministros é boa. Discordo de alguns posicionamentos, em relação às políticas de meio ambiente, de direitos humanos e segurança pública, mas mantenho respeito, avaliou.

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