Impacto do reajuste dos servidores do ES será de R$ 198 milhões

Plenário da Assembleia Legislativa ainda tem que votar as propostas sobre reajuste Crédito: Tati Beling/Ales

Os deputados estaduais ainda têm que aprovar os projetos de lei. Mas o salário com o reajuste deve cair na conta dos servidores em dezembro e também vale para o 13º salário.

O percentual, como a administração estadual havia divulgado, considera o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  que mede a inflação. Em 1º de novembro, quando a proposta foi anunciada, o índice oficial era de 3,29%.

Na justificativa do projeto de lei, o governador Renato Casagrande escreve que "a proposta foi elaborada no intuito de propiciar o equilíbrio econômico, de modo a amenizar as perdas salariais, decorrentes da inflação, estando a medida alinhada à política de valorização dos servidores públicos e dentro do limite da capacidade financeira do Estado".

REAJUSTE PARA SECRETÁRIOS

Além desse projeto de lei, de autoria do governador, outro chegou ao Legislativo nesta terça.

Saúde, O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), líder do governo na Assembleia, propõe que o mesmo percentual de reajuste a ser aplicado aos servidores, ou seja, 3,5%, incida também sobre os rendimentos dos secretários estaduais, titulares de pastas como Educação Segurança e outros.