Novo cálculo vai reduzir valor da aposentadoria dos servidores do ES

Na proposta que está sendo confeccionada pelo governo do Estado e que será enviada a Assembleia Legislativa, se seguir o que foi formulado a nível federal, o pagamento será de 50% da aposentadoria mais 10% por dependente. Uma viúva sem filhos menores receberá 60%. Caso o segurado que morreu não tenha recebido a aposentadoria, o valor da pensão será ainda menor. O cálculo seguirá a regra da nova aposentadoria por incapacidade, que deixou de ser integral para ser de 60% da média de todos os salários pagos ao trabalhador desde julho de 1994. Junto a esta porcentagem serão acrescidos 2% a cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição.