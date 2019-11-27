Calculadora diz quando servidor do ES se aposentará com 100% do benefício

O governo do Espírito Santo deve enviar nos próximos dias as regras que mudam a aposentadoria dos atuais servidores. O funcionalismo ativo foi excluído da primeira parte da reforma da Previdência, aprovada na segunda-feira (25) pelos deputados estaduais, que criou uma nova idade mínima.
Quem ainda vai entrar no poder público só poderá se aposentar aos 62 anos, se for mulher, e aos 65 anos, se for homem. Para quem já é contratado por algum órgão estadual terá que cumprir uma transição.
A calculadora da Previdência criada por A Gazeta mostra as opções de transição para os servidores e mostra em que ano essa pessoa poderá se aposentar com 100% do benefício.