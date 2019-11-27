Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Simule sua aposentadoria

Calculadora diz quando servidor do ES se aposentará com 100% do benefício

Reforma da Previdência Estadual deve garantir regras de transição para o atual funcionalismo. Todas exigem 35 anos de contribuição para mulheres e 40 anos para homens conseguirem vencimentos integrais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 16:30

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 16:30

IPAJM, instituto de Previdência dos servidores do Estado Crédito: Marcelo Prest - 24/08/2016
O governo do Espírito Santo deve enviar nos próximos dias as regras que mudam a aposentadoria dos atuais servidores. O funcionalismo ativo foi excluído da primeira parte da reforma da Previdência, aprovada na segunda-feira (25) pelos deputados estaduais, que criou uma nova idade mínima.

Veja Também

Novo cálculo vai reduzir valor da aposentadoria dos servidores do ES

Nova Previdência: reforma reduz pensão por morte de servidor do ES

Previdência: ES deve impedir servidor de acumular pensão e aposentadoria

Quem ainda vai entrar no poder público só poderá se aposentar aos 62 anos, se for mulher, e aos 65 anos, se for homem. Para quem já é contratado por algum órgão estadual terá que cumprir uma transição. 
A calculadora da Previdência criada por A Gazeta mostra as opções de transição para os servidores e mostra em que ano essa pessoa poderá se aposentar com 100% do benefício.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados