Previdência: ES deve impedir servidor de acumular pensão e aposentadoria

Esse percentual será de 80% para benefícios até um salário mínimo; 60% para entre um e dois salários; 40% entre dois e três; 20% entre três e quatro; e de 10% para benefícios acima de quatro salários mínimos. A mudança só vale para quem vai se aposentar depois da promulgação da lei e não atinge quem já recebe os benefícios.