ES estima economia de até R$ 9 bi em 26 anos com nova Previdência

Sede do IPAJM. Servidores vão precisar trabalhar mais para se aposentar Crédito: Vitor Jubini

As mudanças que o governo estadual pretende aplicar na Previdência dos servidores devem gerar uma economia aos cofres públicos de R$ 3 bilhões nos próximos dez anos . Em 2040, o total acumulado será de R$ 6,3 bilhões, chegando em 2045 a aproximadamente R$ 9 bilhões.

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Já a segunda frente diz respeito ao aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% para todos os servidores . De acordo com o Projeto de Lei Complementar enviado nesta quarta-feira (13), só essa alteração geraria R$ 815 milhões em arrecadação entre 2020 e 2030.

Atualmente, o governo estadual precisa aportar cerca de R$ 2,5 bilhões para cobrir o rombo na Previdência, que é a diferença entre os que os servidores pagam atualmente e o que os aposentados têm a receber.

Questionado se o valor estimado de economia não era pequeno em comparação com o aporte à Previdência estadual, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, afirmou que foi opção do governo fazer um projeto mais conservador.

Para ser maior (a economia) teria que aumentar a alíquota. Com 14% não tem a discussão. Haveria uma discussão enorme se aumentássemos a alíquota ou se colocássemos alíquotas progressivas, ou ainda se colocássemos os inativos para cotizar a partir de uma salário mínimo, afirmou.

Esse montante de R$ 3 bilhões em dez anos pode ainda ser reduzido se as propostas que ainda serão enviadas pelo governo forem modificadas pelos deputados durante tramitação na Assembleia.

Apesar de não confirmar que esse valor era correto, Rodrigo de Paula afirmou que a economia estimada para o Estado foi reduzida por conta da desidratação sofrida pelo projeto federal durante tramitação na Câmara e no Senado