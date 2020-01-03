Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo quer faixa exclusiva de ônibus ligando Vila Velha a Cariacica
Mobilidade

Governo quer faixa exclusiva de ônibus ligando Vila Velha a Cariacica

Futuro corredor deve passar pela avenida Carlos Lindemberg; Estado já publicou edital para empresas manifestarem interesse

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:19
Terminais de Jardim América (acima) e Vila Velha podem ser ligados por uma faixa exclusiva para ônibus Crédito: Secom/ES
O Governo do Estado pretende criar uma faixa exclusiva de ônibus para ligar o terminal de Vila Velha ao de Jardim América, em Cariacica. O espaço exclusivo para o transporte público deve partir da região do Canal Bigossi, em Vila Velha, percorrer a Avenida Carlos Lindemberg e passar pela avenida América, chegando em Cariacica.
A construção de um possível corredor ou a implementação da faixa, bem como a operação do local, deverá ser de responsabilidade da empresa vencedora do contrato. A ideia é que firmemos uma parceria e o gasto seja de uma contraprestação, com custo de investimentos nas obras e manutenção, adiantou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Veja Também

Governo detalha trajeto do trem urbano que vai ligar Vitória e Serra

Na tentativa de concretizar a melhoria na mobilidade urbana, o Estado publicou uma Proposta de Manifestação de Interesse (PMI) na última segunda-feira (30). Por meio dela, as empresas que tiverem o desejo de assumir o serviço,  deverão pedir uma autorização. Para isso, elas têm 30 dias; seguidos por um prazo de mais três meses para a apresentação dos estudos.
O edital publicado também prevê reformas nos terminais de Vila Velha e de Jardim América. Nós já ampliamos ambos, mas falta modernizar a parte antiga deles, que continua operando. Já fizemos estudos preliminares e sabemos que as reformas e a implementação do corredor ou da faixa são viáveis, afirmou Damasceno.
Os valores que seriam gastos pelos cofres públicos com tais melhorias e a previsão de quando elas estariam à disposição da população, no entanto, ainda não foram informados pelo Governo Estadual.

Veja Também

Terminais do Transcol serão administrados por empresas privadas

Casagrande diz que edital da Terceira Ponte será publicado em janeiro de 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados