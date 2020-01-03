Governo quer faixa exclusiva de ônibus ligando Vila Velha a Cariacica

Terminais de Jardim América (acima) e Vila Velha podem ser ligados por uma faixa exclusiva para ônibus Crédito: Secom/ES

O Governo do Estado pretende criar uma faixa exclusiva de ônibus para ligar o terminal de Vila Velha ao de Jardim América, em Cariacica . O espaço exclusivo para o transporte público deve partir da região do Canal Bigossi, em Vila Velha, percorrer a Avenida Carlos Lindemberg e passar pela avenida América, chegando em Cariacica.

A construção de um possível corredor ou a implementação da faixa, bem como a operação do local, deverá ser de responsabilidade da empresa vencedora do contrato. A ideia é que firmemos uma parceria e o gasto seja de uma contraprestação, com custo de investimentos nas obras e manutenção, adiantou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Veja Também Governo detalha trajeto do trem urbano que vai ligar Vitória e Serra

Na tentativa de concretizar a melhoria na mobilidade urbana, o Estado publicou uma Proposta de Manifestação de Interesse (PMI) na última segunda-feira (30) . Por meio dela, as empresas que tiverem o desejo de assumir o serviço, deverão pedir uma autorização. Para isso, elas têm 30 dias; seguidos por um prazo de mais três meses para a apresentação dos estudos.

O edital publicado também prevê reformas nos terminais de Vila Velha e de Jardim América. Nós já ampliamos ambos, mas falta modernizar a parte antiga deles, que continua operando. Já fizemos estudos preliminares e sabemos que as reformas e a implementação do corredor ou da faixa são viáveis, afirmou Damasceno.