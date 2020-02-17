80 vagas em cursos para aprender uma profissão na Serra

Quem quer aprender uma profissão para melhorar o currículo ou aprender uma profissão deve ficar atento. A Prefeitura da Serra vai abrir 80 vagas em cursos de qualificação na área de informática. As oportunidades são destinadas apenas para os moradores do município.
A oferta é de 50 vagas para o curso de montagem e manutenção de computadores e 30 para o de informática avançada.
As inscrições podem ser feitas nesta quarta-feira (19), a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter).
As aulas começam no dia 2 de março, no período da manhã ou da tarde. É preciso levar cópia de RG, CPF, comprovante de residência, e carteira de trabalho profissional. Menor de idade deve estar acompanhado de responsável para efetivar a matrícula.
A expectativa é de que sejam oferecidas mais de mil vagas em cursos de diferentes áreas até o final do ano. A informação é da secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira. Somente em janeiro, foram 130 vagas.
SAIBA MAIS SOBRE OS CURSOS
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
- Vagas: 50
- Carga horária: 60 horas
- Período do curso: 02/03 a 27/03
- Turno: Matutino: (8 às 12h) e Tarde (13 às 17h)
- Local do curso: Pró Cidadão (antigo shopping norte)
- Requisitos: ser morador da Serra, idade mínima de 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
- Vagas: 30
- Carga horária: 60 horas
- Período do curso: 02/03 a 27/03
- Turno: Matutino (8 às 12h)
- Local do curso: Pró Cidadão (antigo shopping norte)
- Requisitos: ser morador da Serra, idade mínima de 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).