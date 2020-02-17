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Qualificação

80 vagas em cursos para aprender uma profissão na Serra

Oferta é de 50 oportunidades para montagem e manutenção de computadores e 30 para informática avançada

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 11:29
Vagas para curso de montagem e manutenção de computadores Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para melhorar o currículo ou aprender uma profissão deve ficar atento. A Prefeitura da Serra vai abrir 80 vagas em cursos de qualificação na área de informática. As oportunidades são destinadas apenas para os moradores do município. 
A oferta é de 50 vagas para o curso de montagem e manutenção de computadores e 30 para o de informática avançada.
As inscrições podem ser feitas nesta quarta-feira (19), a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). 

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As aulas começam no dia 2 de março, no período da manhã ou da tarde. É preciso levar cópia de RG, CPF, comprovante de residência, e carteira de trabalho profissional. Menor de idade deve estar acompanhado de responsável para efetivar a matrícula. 
A expectativa é de que sejam oferecidas mais de mil vagas em cursos de diferentes áreas até o final do ano. A informação é da secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira. Somente em janeiro, foram 130 vagas. 

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SAIBA MAIS SOBRE OS CURSOS

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
  • Vagas: 50
  • Carga horária: 60 horas
  • Período do curso: 02/03 a 27/03
  • Turno: Matutino: (8 às 12h) e Tarde (13 às 17h)
  • Local do curso: Pró  Cidadão (antigo shopping norte)
  • Requisitos: ser morador da Serra, idade mínima de 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
INFORMÁTICA AVANÇADA 
  • Vagas: 30
  • Carga horária: 60 horas
  • Período do curso: 02/03 a 27/03
  • Turno:  Matutino (8 às 12h) 
  • Local do curso: Pró  Cidadão (antigo shopping norte)
  • Requisitos: ser morador da Serra, idade mínima de 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
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