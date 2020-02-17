De padeiro a telemarketing: semana começa com 528 vagas na Grande Vitória

Açougueiro (supermercado), açougueiro (supermercado), ajudante de cozinha, ajudante de cozinha, ajudante de mecânico automotivo, analista de processos, atendente (bar), auxiliar de cozinha (bar), auxiliar de cozinha (supermercado), auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais (lanchonete), babá, balconista de açougue (supermercado), borracheiro, caldeireiro, chapeiro atendente, chapeiro (lanchonete), chefe de cozinha (supermercado), chefe de cozinha (supermercado), consultor de vendas, costureira pilotista (indústria têxtil), departamento pessoal, estagiário de programação, estágio de administração ou logística (transportadora), garçom diurno, garçom noturno, garçom (restaurante), gerente (bar), mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de máquina pesada (caminhão), mecânico industrial, mecânico industrial empresa de (beneficiamentos de materiais), mecânico veicular (transportadora), mecânico, menor aprendiz (transportadora), montador de móveis, operador de caixa (atacadista), operador de câmara fria (supermercado), operador de pá carregadeira, operador de sistemas - CPD, operador de telemarketing ativo (telecomunicação), pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas (posto de combustível), técnico em instalações de vídeo monitoramento, técnico em segurança do trabalho, vendedor material de construção, vendedor (clínica odontológica), vendedor (escola de idiomas), vendedor, vigilante.

Auxiliar de produção, atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de transporte (transportadora), ajudante de depósito, ajudante de motorista (papelaria), assistente de logística júnior, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, repositor.