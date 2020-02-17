De padeiro a telemarketing: semana começa com 528 vagas na Grande Vitória

A semana começam com muitas oportunidades para quem está à procura de emprego ou estágio. São pelo menos 528 vagas abertas entre os municípios da Grande Vitória, para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances estão abertas nos Sines Estaduais e nas agências do trabalhador.
Os candidatos contam com oportunidades ofertadas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. O maior número de oportunidades está disponível nos municípios de Serra, que reserva 151 vagas, e outras 248 para Cariacica, com chances também para pessoas com deficiência.
Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, e apresentar carteira de Identidade, CPF, carteira de trabalho, e comprovante de endereço. As chances serão ofertadas a partir desta segunda-feira (17), e por serem atualizadas diariamente, podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
AGÊNCIA DE CARIACICA
Vagas: Açougueiro (supermercado), açougueiro (supermercado), ajudante de cozinha, ajudante de cozinha, ajudante de mecânico automotivo, analista de processos, atendente (bar), auxiliar de cozinha (bar), auxiliar de cozinha (supermercado), auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais (lanchonete), babá, balconista de açougue (supermercado), borracheiro, caldeireiro, chapeiro atendente, chapeiro (lanchonete), chefe de cozinha (supermercado), chefe de cozinha (supermercado), consultor de vendas, costureira pilotista (indústria têxtil), departamento pessoal, estagiário de programação, estágio de administração ou logística (transportadora), garçom diurno, garçom noturno, garçom (restaurante), gerente (bar), mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de máquina pesada (caminhão), mecânico industrial, mecânico industrial empresa de (beneficiamentos de materiais), mecânico veicular (transportadora), mecânico, menor aprendiz (transportadora), montador de móveis, operador de caixa (atacadista), operador de câmara fria (supermercado), operador de pá carregadeira, operador de sistemas - CPD, operador de telemarketing ativo (telecomunicação), pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas (posto de combustível), técnico em instalações de vídeo monitoramento, técnico em segurança do trabalho, vendedor material de construção, vendedor (clínica odontológica), vendedor (escola de idiomas), vendedor, vigilante.
Vagas PCD: Auxiliar de produção, atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de transporte (transportadora), ajudante de depósito, ajudante de motorista (papelaria), assistente de logística júnior, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, repositor.
Vagas: Açougueiro (supermercado), açougueiro (supermercado), ajudante de cozinha, ajudante de cozinha, ajudante de mecânico automotivo, analista de processos, atendente (bar), auxiliar de cozinha (bar), auxiliar de cozinha (supermercado), auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais (lanchonete), babá, balconista de açougue (supermercado), borracheiro, caldeireiro, chapeiro atendente, chapeiro (lanchonete), chefe de cozinha (supermercado), chefe de cozinha (supermercado), consultor de vendas, costureira pilotista (indústria têxtil), departamento pessoal, estagiário de programação, estágio de administração ou logística (transportadora), garçom diurno, garçom noturno, garçom (restaurante), gerente (bar), mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de máquina pesada (caminhão), mecânico industrial, mecânico industrial empresa de (beneficiamentos de materiais), mecânico veicular (transportadora), mecânico, menor aprendiz (transportadora), montador de móveis, operador de caixa (atacadista), operador de câmara fria (supermercado), operador de pá carregadeira, operador de sistemas - CPD, operador de telemarketing ativo (telecomunicação), pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas (posto de combustível), técnico em instalações de vídeo monitoramento, técnico em segurança do trabalho, vendedor material de construção, vendedor (clínica odontológica), vendedor (escola de idiomas), vendedor, vigilante.
Vagas PCD: Auxiliar de produção, atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de transporte (transportadora), ajudante de depósito, ajudante de motorista (papelaria), assistente de logística júnior, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, repositor.
SINE VILA VELHA
Vagas: Ajudante de britador - PCD (1), analista de recursos humanos (1), arte-finalista (2), atendente de consultório médico (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de pessoal - estágio (1), auxiliar mecânico de refrigeração (2), barbeiro (1), comprador (1), copeiro (6), copeiro de eventos (1), costureira de máquina overloque (2), cozinheiro de hospital (3), encarregado de obras (1), gerente comercial (1), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), mecânico eletricista de automóveis (1), montador de máquinas - ferramentas (2), operador de guilhotina (2), operador de prensa (2), pedreiro 10 polidor de metais (2), promotor de vendas - PCD (1), publicitário (1), sushiman (1), técnico em nutrição (2), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1).
Vagas: Ajudante de britador - PCD (1), analista de recursos humanos (1), arte-finalista (2), atendente de consultório médico (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de pessoal - estágio (1), auxiliar mecânico de refrigeração (2), barbeiro (1), comprador (1), copeiro (6), copeiro de eventos (1), costureira de máquina overloque (2), cozinheiro de hospital (3), encarregado de obras (1), gerente comercial (1), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), mecânico eletricista de automóveis (1), montador de máquinas - ferramentas (2), operador de guilhotina (2), operador de prensa (2), pedreiro 10 polidor de metais (2), promotor de vendas - PCD (1), publicitário (1), sushiman (1), técnico em nutrição (2), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1).
AGÊNCIA DE VITÓRIA
Vagas: Pintor de estruturas metálicas (8), técnico de enfermagem (2), telhador (5), pintor industrial (5), pintor industrial (10), analista de recursos humanos (1), publicitário (1), auxiliar administrativo - estágio (1) operador de balancim (1), oficial de manutenção (1), técnico de produção (1), ajudante de britador - PCD (1), instrumentadora cirúrgica (2).
Vagas: Pintor de estruturas metálicas (8), técnico de enfermagem (2), telhador (5), pintor industrial (5), pintor industrial (10), analista de recursos humanos (1), publicitário (1), auxiliar administrativo - estágio (1) operador de balancim (1), oficial de manutenção (1), técnico de produção (1), ajudante de britador - PCD (1), instrumentadora cirúrgica (2).
SINE DA SERRA
Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de cozinha (1), almoxarife (1), atendente de posto de gasolina (1), auxiliar de eletrotécnico (4), auxiliar de estoque (1), auxiliar de mecânico diesel (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de limpeza (1), auxiliar financeiro (1), consultor de vendas (30), consultor de vendas (2), encarregado de padaria (1), funileiro industrial (10), gerente de contabilidade (1), gerente de logística (1), gerente de restaurante (1), gesseiro (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), isolador (10), lavador de carros (2), maçariqueiro (1), mecânico (1), mecânico de veículos automotores a diesel (1), monitor de sistemas (2), montador de telhado - líder (5), promotor de vendas (20), promotor de vendas (15), promotor de vendas (20), operador de balancim (1), operador de guindaste - TG (3), operador de guindaste - TB (2), operador de guindaste - TD (6), operador de guindaste - TE (1), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), operador de movimentação de carga (2), operador de prensa dobradeira (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (1), pintor industrial (5), pintor jatista (8), pintor líder (10), pintor de pistola (8), polidor de metais (1), representante comercial autônomo (2), serralheiro (1), serralheiro (1), supervisor administrativo (1), técnico analista de produção (1), técnico eletrônico (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (6), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), vendedor interno (5), vendedor porta a porta (20).
Vagas PCD: Auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1).
Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de cozinha (1), almoxarife (1), atendente de posto de gasolina (1), auxiliar de eletrotécnico (4), auxiliar de estoque (1), auxiliar de mecânico diesel (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de limpeza (1), auxiliar financeiro (1), consultor de vendas (30), consultor de vendas (2), encarregado de padaria (1), funileiro industrial (10), gerente de contabilidade (1), gerente de logística (1), gerente de restaurante (1), gesseiro (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), isolador (10), lavador de carros (2), maçariqueiro (1), mecânico (1), mecânico de veículos automotores a diesel (1), monitor de sistemas (2), montador de telhado - líder (5), promotor de vendas (20), promotor de vendas (15), promotor de vendas (20), operador de balancim (1), operador de guindaste - TG (3), operador de guindaste - TB (2), operador de guindaste - TD (6), operador de guindaste - TE (1), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), operador de movimentação de carga (2), operador de prensa dobradeira (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (1), pintor industrial (5), pintor jatista (8), pintor líder (10), pintor de pistola (8), polidor de metais (1), representante comercial autônomo (2), serralheiro (1), serralheiro (1), supervisor administrativo (1), técnico analista de produção (1), técnico eletrônico (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (6), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), vendedor interno (5), vendedor porta a porta (20).
Vagas PCD: Auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1).