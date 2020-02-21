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Jovens talentos

Justiça Federal abre vagas de estágio com bolsas de R$ 800

Oportunidades são para estudantes de Direito a partir do 5° período nos municípios de Vitória e Linhares; interessados têm até março para se inscrever

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 16:22
Processos seletivos para estagiário de Direito abertos em Vitória e em Linhares. Crédito: Justiça Federal
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários pela Justiça Federal do Espírito Santo. As chances são para estudantes de Direito dos municípios de Linhares e Vitória. As inscrições podem ser feitas até março e os selecionados vão receber bolsa no valor de R$ 800,00 mais auxílio-transporte.
Serão oferecidas 16 vagas ao todo, uma para o Juizado Especial Federal de Linhares, e as outras 15 para os juizados especiais federais e as turmas recursais em Vitória, além de oportunidades para cadastro de reservas.

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Para participar do programa, os estudantes precisam estar cursando, na data da inscrição, entre o 4º e o 9º período, e, na data da convocação dos aprovados, entre o 5º e o 9º períodos de Direito de uma das faculdades conveniadas e apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 7.
Em Vitória, as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março somente através do email [email protected], com o assunto Processo seletivo juizado e turmas recursais. Já as inscrições para a seleção de Linhares deverão ser realizadas até o dia 6 de março, das 12 às 17 horas, na Secretaria da Vara Federal de Linhares, que fica na Av. Hans Schmoger, 808, Nossa Senhora da Conceição, CEP: 29900-495, ou pelo e-mail 01vf-lin@ jfes.jus.br, com o assunto Inscrição para prova de estágio.
No email, o candidato deve digitalizar em um único arquivo no formato PDF o formulário de inscrição, documento com foto, declaração atualizada de escolaridade, e coeficiente acadêmico do estudante declarado pela instituição, caso não esteja especificado na declaração de escolaridade.

VEJA COMO SE INSCREVER PARA AS VAGAS

JUSTIÇA FEDERAL DE VITÓRIA
JUSTIÇA FEDERAL DE LINHARES
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