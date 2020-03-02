Governo do ES oferece 1.835 vagas de estágio para vários níveis

Estagiário do governo do Estado Crédito: SEGER

Jovens Valores é um Programa de Estágio do governo do Estado, que oferece oportunidades de estágio em diversos órgãos da Administração Pública Estadual. Os alunos que optarem por esta oportunidade poderão estagiar pelo prazo máximo de até dois anos, com carga horária de 4 horas por dia, no período matutino, com direito à bolsa de estágio no valor de R$ 619,91, uniforme e auxílio-transporte.

A secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger), Lenise Loureiro, explicou que todos os anos são cerca de 1 mil vagas ofertadas, neste ano foram criadas 835 para atender a demanda dos alunos de Tempo Integral da rede Estadual. As vagas serão aplicadas nas escolas de Tempo Integral para fortalecer cada vez mais esse ensino que é uma diretriz do governo do Estado. disse

TEMPO INTEGRAL

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou que os alunos de Tempo Integral realizarão o estágio pela manhã e irão estudar no período da tarde e início da noite. Atualmente, o Estado tem 25 escolas de tempo integral, sendo 15 unidades de 7 horas e 10 unidades de 9h30.

Quando nós criamos a escola de Tempo Integral de 7 horas em 2020 tínhamos o objetivo de ampliar as escolas de Tempo Integral e, atendendo uma demanda dos alunos, proporcionar uma parte do dia livre para que ele possa fazer qualquer coisa e até ter uma oportunidade de trabalho e de renda, disse.

As outras mil vagas serão destinadas a alunos da rede pública e privada do ensino médio, técnico e superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos.

No entanto, terão maior pontuação no processo seletivo pessoas de bairros acompanhados pelo Programa Estado Presente do governo do Estado e também aqueles que participam de programas sociais governamentais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Medidas Socioeducativas e Acolhimento Institucional.