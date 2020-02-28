Ministério Público oferece vagas de estágio em 70 municípios

As chances estão abertas na Procuradoria-Geral de Justiça e em Promotorias de Justiça de outros 70 municípios. Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação na área de Direito, a partir do 5º período, ou ser graduando nos três últimos anos de curso das demais áreas, em faculdades e universidades conveniadas ao MPES.