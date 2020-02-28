Ministério Público oferece vagas de estágio em 70 municípios

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) abre as inscrições em processo de seleção de estagiários. As oportunidades são para estudantes dos cursos de graduação em Administração, Biblioteconomia, Direito, Estatística, História, Jornalismo e Publicidade.
As chances estão abertas na Procuradoria-Geral de Justiça e em Promotorias de Justiça de outros 70 municípios. Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação na área de Direito, a partir do 5º período, ou ser graduando nos três últimos anos de curso das demais áreas, em faculdades e universidades conveniadas ao MPES.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até este domingo, 1º de março, no site da instituição. Os selecionados receberão bolsa educacional no valor de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio-transporte, para carga horária de 20 horas semanais.
As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de março, das 14h às 16h30, para alunos do curso de Direito; e no dia 17 de março, das 14h às 16h30, para as outras áreas. Para realizar a prova, o candidato deve escolher o município para o qual concorrerá à vaga.
CONFIRA OS MUNICÍPIOS COM VAGAS
- ESTUDANTES DE DIREITO
- ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECONOMIA, JORNALISMO E PUBLICIDADE/PROPAGANDA, ESTATÍSTICA E HISTÓRIA.