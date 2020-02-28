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Jovens talentos

Ministério Público oferece vagas de estágio em 70 municípios

Oportunidades estão abertas em municípios de Norte a Sul do Estado; interessados têm até o dia 1° de março para se inscrever

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 10:53
Ministério Público abre oportunidades de estágio para diversos cursos. Crédito: MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) abre as inscrições em processo de seleção de estagiários. As oportunidades são para estudantes dos cursos de graduação em Administração, Biblioteconomia, Direito, Estatística, História, Jornalismo e Publicidade.
As chances estão abertas na Procuradoria-Geral de Justiça e em Promotorias de Justiça de outros 70 municípios. Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação na área de Direito, a partir do 5º período, ou ser graduando nos três últimos anos de curso das demais áreas, em faculdades e universidades conveniadas ao MPES.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até este domingo, 1º de março, no site da instituição. Os selecionados receberão bolsa educacional no valor de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio-transporte, para carga horária de 20 horas semanais.
As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de março, das 14h às 16h30, para alunos do curso de Direito; e no dia 17 de março, das 14h às 16h30, para as outras áreas. Para realizar a prova, o candidato deve escolher o município para o qual concorrerá à vaga.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS COM VAGAS

  • ESTUDANTES DE DIREITO
Municípios: Afonso Cláudio, Água Doce do Nade, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, ibatiba, ibiraçu, ibitirama, Iconha, itaguaçu, itapemirim, itarana, lona, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedra Canário, Pinheiros, Piúma. Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Mana de Jequitibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São josé do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta. Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória

  • ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECONOMIA, JORNALISMO E PUBLICIDADE/PROPAGANDA, ESTATÍSTICA E HISTÓRIA. 
Município: Vitória
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