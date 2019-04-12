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Oportunidade

Mais de 100 vagas de estágio com bolsa de até R$ 2 mil no ES

Há oportunidades para engenharia química, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em mecânica, entre outros

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 12:48

Publicado em 

12 abr 2019 às 12:48
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Empresas de estágio estão com mais de 100 vagas abertas para estudantes de diferentes cursos no Espírito Santo. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil, além de auxílio-transporte e alimentação. Nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo abriu oportunidades nesta semana. 
Os estágios são para área de atuação na Grande Vitória e na região Norte do Estado, nos municípios de Linhares, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra.  
Há oportunidades para engenharia química, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em mecânica, entre outros. 
TRE-ES
Cursos: Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação
Remuneração: Jornada de 20 horas semanais, R$ 850,00; 25 horas, R$ 950,00. 
Local de atuação: Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Santa Leopoldina, Fundão, Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Mateus, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Castelo, Domingos Martins e Iúna
Prova: As provas objetivas serão realizadas no dia 19 de maio, de 10 horas às 13 horas, em Vitória, Linhares, Guarapari e Domingos Martins. O resultado é divulgado no site do TRE-ES e no site da Super Estágios no dia 28 de maio de 2019
Inscrições: até o dia 01 de maio, no site
CIEE-ES
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 101 vagas de cursos abertas. Dessas, 62 são para ensino superior e, para nível médio/técnico, 39 vagas.
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Engenharia Civil, Marketing, Publicidade e Propaganda, Educação Física, e outros. 
No Ensino Médio/Técnico, as vagas são para técnico em administração, informática, logística, enfermagem, eletrotécnica, e outros. 
Remuneração: Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa-auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Inscrições: Os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES em www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado. É preciso estar matriculado e cursando alguma das modalidades. 
Suzano
Vagas: 13
Área de atuação: Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra
Cursos: todas as áreas de formação
Pré-requisitos: formatura entre julho de 2020 e julho de 2021
Bolsa: R$ 2 mil (variando de acordo com a carga horária) e benefícios de alimentação, transporte, assistência médica e seguro de vida
Inscrições: Até o dia 15 de abril, no site https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagiosuzano/
IEL-ES
Vagas: 28
Inscrições: Os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.
Empresa de soluções em telefonia e internet
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 auxílio-transporte/dia
Local: Praia do Suá – Vitória
Empresa do ramo de plástico
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 auxílio-transporte
Local: Civit I - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)
Curso: técnico em eletrotécnica 
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + auxílio-transporte
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + auxílio-transporte + auxílio-alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
EDP
Curso: técnico em eletrotécnica 
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 auxílio-transporte + R$ 678,11 auxílio-alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia auxílio-transporte + alimentação na empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Indústria de rolamentos 
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 auxílio-transporte + alimentação na empresa
Local: Jardim Limoeiro - Serra
Empresa do ramo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 11h00
Benefícios: R$ 0,00 + R$ 7,50 auxílio-transporte/ dia
Local: São Diogo I - Serra
Escritório de contabilidade
Cursos: ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 auxílio-transporte
Local: República - Vitória
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + R$ 7,50/dia auxílio-transporte+ alimentação na empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Conselho Regional de Odontologia (2 vagas)
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 3º ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 11h30 às 16h30
Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 auxílio-transporte
Local: Gurigica - Vitória
Empresa do ramo de perícia técnica (2 vagas)
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 4º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 13h00
Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 auxílio-transporte
Local: Gurigica - Vitória
Cesan
Curso: técnico em geoprocessamento ou técnico em estradas
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + auxílio-transporte
Local: Gurigica - Vitória
Bandes
Curso: Administração
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 14h00
Benefícios: R$ 1.337,50 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 auxílio-transporte
Local: Centro - Vitória
Bandes
Curso: Ciências Econômicas
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 1.337,50 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 auxílio-transporte
Local: Centro - Vitória
Empresa do ramo vestuário
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 auxílio-transporte
Local: Juparanã - Linhares

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