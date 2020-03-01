33 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

Pelo menos 33 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições de 13 de abril a 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores temporários. Os selecionados vão atuar no Programa Qualificar ES. O prazo para se inscrever segue até 6 de março. O salário varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52.
Já a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de cuidadores. Os interessados precisam ter nível médio e podem se inscrever até 4 de março.
O prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura da Serra termina no dia 9 de março. A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.