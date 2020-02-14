Em um ano, desemprego aumenta e ES tem 222 mil em busca de trabalho

Carteira de trabalho: número de desempregados caiu no Espírito Santo Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

O desemprego no Espírito Santo aumentou na comparação entre 2018 e 2019. O último ano fechou com 222 mil pessoas desocupadas no Estado, enquanto que no final de 2018 eram 215 mil. Percentualmente, esse número corresponde a 10,3% do total da força de trabalho disponível no Estado, que é de 2,15 milhões de pessoas.

O número de pessoas procurando por um emprego é ainda maior: chega a 326 mil. Isso porque soma-se os 222 mil desocupados aos 104 mil subocupados por horas trabalhadas: pessoas que poderiam trabalhar mais do que atualmente trabalham. O número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas no trimestre anterior era de 111 mil. Já o número de desalentados - pessoas que já desistiram de procurar por uma vaga de trabalho - foi de 34 mil. No trimestre anterior eram 35 mil desalentados.

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Já a população ocupada foi estimada em 1,93 milhão de pessoas - um aumento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. A maior parte está empregada no comércio, reparação de automotores e motocicletas (363 mil), seguido pela administração pública, defesa e áreas afins (324 mil).

TRABALHADORES INFORMAIS SÃO MAIS DE 750 MIL NO ESTADO

O total de trabalhadores informais no Espírito Santo caiu de 796 mil para 783 mil. Mesmo com a queda, o número representa 41% da totalidade dos trabalhadores do Estado. No total, 21 Estados superaram os 40% de informalidade em 2019, sendo que 11 deles ultrapassaram a marca dos 50%. Apenas duas unidades federativas ficaram abaixo dos 30%: Distrito Federal e Santa Catarina.

RECUO FORTE EM NOVE ESTADOS

Na comparação entre os dois últimos trimestres de 2018 a desocupação recuou de maneira mais forte (acima de 0,5%) em nove Estados: Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Pará e Maranhão. As maiores quedas foram nesses dois últimos Estados, onde o desemprego caiu 2%.