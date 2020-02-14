Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IBGE

Em um ano, desemprego aumenta e ES tem 222 mil em busca de trabalho

Os dados de 2019 foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (14). Em 2018, eram 215 mil desocupados

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 11:33
Carteira de trabalho: número de desempregados caiu no Espírito Santo Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação
O desemprego no Espírito Santo aumentou na comparação entre 2018 e 2019. O último ano fechou com 222 mil pessoas desocupadas no Estado, enquanto que no final de 2018 eram 215 mil.  Percentualmente, esse número corresponde a 10,3% do total da força de trabalho disponível no Estado, que é de 2,15 milhões de pessoas.
Na comparação com o penúltimo trimestre de 2019, no entanto, o desemprego caiu 0,3%. Nos meses de julho agosto e setembro, o número de pessoas desempregadas era de 228 mil. As informações foram publicadas na manhã desta sexta-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na PNAD Contínua Trimestral.
O número de pessoas procurando por um emprego é ainda maior: chega a 326 mil. Isso porque soma-se os 222 mil desocupados aos 104 mil subocupados por horas trabalhadas: pessoas que poderiam trabalhar mais do que atualmente trabalham. O número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas no trimestre anterior era de 111 mil. Já o número de desalentados - pessoas que já desistiram de procurar por uma vaga de trabalho - foi de 34 mil. No trimestre anterior eram 35 mil desalentados.

Veja Também

Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego; veja a lista

Já a população ocupada foi estimada em 1,93 milhão de pessoas - um aumento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. A maior parte está empregada no comércio, reparação de automotores e motocicletas (363 mil), seguido pela administração pública, defesa e áreas afins (324 mil).

TRABALHADORES INFORMAIS SÃO MAIS DE 750 MIL NO ESTADO

O total de trabalhadores informais no Espírito Santo caiu de 796 mil para 783 mil.  Mesmo com a queda, o número representa 41% da totalidade dos trabalhadores do Estado. No total, 21 Estados superaram os 40% de informalidade em 2019, sendo que 11 deles ultrapassaram a marca dos 50%. Apenas duas unidades federativas ficaram abaixo dos 30%: Distrito Federal e Santa Catarina.

RECUO FORTE EM NOVE ESTADOS

Na comparação entre os dois últimos trimestres de 2018 a desocupação recuou de maneira mais forte (acima de 0,5%) em nove Estados: Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Pará e Maranhão. As maiores quedas foram nesses dois últimos Estados, onde o desemprego caiu 2%.
As maiores taxas de desemprego foram observadas na Bahia (16,4%), Amapá (15,6%), Sergipe e Roraima (ambas com 14,8%). Já as menores taxas foram registradas em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,4%) e Mato Grosso do Sul (6,5%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados