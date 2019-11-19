Carteira de trabalho: desemprego caiu no Estado, segundo dados do IBGE Crédito: Dilgação

Your browser does not support the audio element. Desemprego cai, mas ES tem 228 mil em busca de trabalho

No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação no Estado ficou em 10,6% - no trimestre anterior, a taxa estava em 10,9%. Já no mesmo período do ano anterior o percentual era de 11,2%.

A população desocupada foi estimada em 228 mil pessoas - 12 mil a menos que no trimestre anterior. Já a população ocupada foi estimada em 1,9 milhão de pessoas.

Os desalentados, por sua vez, são 35 mil. Essas são pessoas que desistiram de procurar emprego porque não tem esperanças de que vão encontrar.

BRASIL

Já em nível nacional, a taxa de desocupação ficou em 11,8% - uma redução de 0,2%. As maiores taxas foram observadas na Bahia (16,8%), Amapá (16,7%), e Pernambuco (15,8%) e as menores em Santa Catarina (5,8%), Mato Grosso do Sul (7,5%) e Mato Grosso (8,0%).