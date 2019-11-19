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Desemprego cai, mas ES tem 228 mil em busca de trabalho

Taxa de desocupação foi de 10,6% no terceiro trimestre de 2019. No período anterior avaliado, índice era de 10,9%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 11:34

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 11:34

Carteira de trabalho: desemprego caiu no Estado, segundo dados do IBGE Crédito: Dilgação
Desemprego cai, mas ES tem 228 mil em busca de trabalho
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta terça-feira (19) os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Os dados apontam para uma redução do desemprego no Espírito Santo.
No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação no Estado ficou em 10,6% - no trimestre anterior, a taxa estava em 10,9%. Já no mesmo período do ano anterior o percentual era de 11,2%.

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A população desocupada foi estimada em 228 mil pessoas - 12 mil a menos que no trimestre anterior. Já a população ocupada foi estimada em 1,9 milhão de pessoas.
Os desalentados, por sua vez, são 35 mil. Essas são pessoas que desistiram de procurar emprego porque não tem esperanças de que vão encontrar.

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BRASIL

Já em nível nacional, a taxa de desocupação ficou em 11,8% - uma redução de 0,2%. As maiores taxas foram observadas na Bahia (16,8%), Amapá (16,7%), e Pernambuco (15,8%) e as menores em Santa Catarina (5,8%), Mato Grosso do Sul (7,5%) e Mato Grosso (8,0%).
De acordo com o IBGE, 3,2 milhões de pessoas em todo o país estão procurando trabalho há dois anos ou mais.

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