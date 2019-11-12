Análise: pacote tem potencial para criar empregos, mas efeito é limitado

Pacotes de medidas tem como objetivo criar emprego para jovens de 18 a 29 anos Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

O fôlego curto avaliado tem relação com caráter temporário, de apenas dois anos, do programa. Outro problema é a abrangência: apenas aos jovens de 18 a 29 anos são contemplados, excluindo outros trabalhadores que estão também na fila dos desempregados.

Um ponto positivo, segundo o economista Newton Paulo Bueno, é o estímulo à contratação de jovens que estão hoje desalentados, os famosos nem-nem-nem (que não trabalham, não estudam e nem procuram emprego).

Segundo ele, que é professor de Macroeconomia da Fucape, a questão agora é pensar os impactos e efeitos diretos e indireto desse tipo de decisão política.

"Em primeira ordem, o governo quer tornar mais atrativo empregar esse público (pessoas de 18 a 29 anos). O problema é que sempre que se incentiva uma determinada parte da população fazer algo, a outra parcela é desencorajada. Isso desestimula a contratação de trabalhadores que não estão na faixa contemplada pelo projeto, que é a maioria. Embora tenha carência, o programa é muito importante", aponta.

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De acordo com a proposta do governo, que começa a valer imediatamente e tem até 120 dias para ser votada pelo Congresso antes de caducar, as empresas não poderão ter mais de 20% dos seus empregados na modalidade "Verde Amarelo". Ela só valerá para novas contratações com remuneração mensal de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.497,00).

Apenas jovens que sejam de baixa renda, em busca do primeiro emprego, poderão participar. O prazo máximo dos contratos será de 24 meses. As novas contratações pelo programa poderão ser registradas apenas até o dia 31 de dezembro de 2022.

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Rafael Moraes, que é professor do Departamento de Economia da Ufes, lembra que o problema do desemprego entre os jovens não pode ser pensado apenas sob o ponto de vista da ocupação.