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Em todo o país

34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

No ES há seleções abertas com o objetivo de contratar profissionais das áreas de engenheira, magistério e saúde

Publicado em 10 de Março de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 10:56
Curso e concurso: estudo Crédito: Kevin Phillips/Pixabay
Atenção, concurseiros de plantão! Pelo menos 34 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados. 
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições de 13 de abril a 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu processo de seleção para contratação e formação de cadastro de reserva para agentes de desenvolvimento ambiental e de recursos hídricos. As oportunidades são para profissionais com formações em engenharia ambiental, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia da produção e engenharia civil.
Ao todo, serão oito vagas, além de cadastro de reserva e a remuneração é de R$ 5.416,56 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h, do dia 09 de março até as 23h59 do dia 24 de março.

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Já o prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura da Serra foi prorrogado até o dia 11 de março. A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.
Outro concurso aberto é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 208,6 mil vagas para no processo seletivo nacional, só no Espírito Santo são mais de 4,1 mil vagas temporárias. Os selecionados vão atuar na realização do Censo Demográfico 2020. No Estado, o salário chega a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural. Os editais foram publicados no dia 5, no Diário Oficial da União e as inscrições terminam no dia 24 de março.

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