34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições de 13 de abril a 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

Ao todo, serão oito vagas, além de cadastro de reserva e a remuneração é de R$ 5.416,56 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h, do dia 09 de março até as 23h59 do dia 24 de março.