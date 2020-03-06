Iema: Processo seletivo aberto para agentes com salário de R$ 5,4 mil

CARGO 1: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

Requisitos: Engenharia Ambiental, com experiência na área ambiental em meio atmosférico. Experiência mínima comprovada de 01 ano na área pleiteada. Possuir carteira de habilitação categoria B ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.

Vagas: 3 + Cadastro reserva



CARGO 2: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS Requisitos: Engenharia Mecânica, com experiência na área ambiental em meio atmosférico. Experiência mínima comprovada de um ano na área pleiteada. Possuir carteira de habilitação categoria B ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.

Vagas: 2 + Cadastro reserva



CARGO 3: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS Requisitos: Engenharia Ambiental, com experiência na área ambiental em meio atmosférico. Experiência mínima comprovada de um ano na área pleiteada. Possuir carteira de habilitação categoria B ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.

Vagas: 2 + Cadastro reserva



CARGO 4: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS Requisitos: Engenharia Química, com experiência na área ambiental. Experiência mínima comprovada de um ano na área pleiteada. Possuir carteira de habilitação categoria B ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar.

Vagas: 1 + Cadastro reserva