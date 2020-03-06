Iema: Processo seletivo aberto para agentes com salário de R$ 5,4 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) abre processo de seleção para contratação de agentes temporários de desenvolvimento ambiental e de recursos hídricos. As inscrições começam a partir desta segunda-feira (9).
Ao todo, serão oito vagas oferecidas, além de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 5.416,56 mais auxílio alimentação de R$ 300. As oportunidades são para profissionais com formações em engenharia ambiental, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia da produção e engenharia civil.
As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas exclusivamente pelo site do governo do Estado. O prazo começa a partir das 10h desta segunda-feira (9) e vai até as 23h59 do dia 24 de março. Só será aceita uma inscrição por CPF.
Segundo o diretor presidente do Iema, Alaimar Fiuza, o objetivo é tornar mais intenso e dinâmico o trabalho de vistoria das equipes técnicas do órgão.
"Temos que avaliar eficientemente os compromissos assumidos nos Termos de Compromisso Ambiental assinados em 2018, com a Arcelor, a Vale, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o que acreditamos que refletirá diretamente na qualidade do ar da Grande Vitória"
A seleção contará com duas etapas de classificação e comprovação de requisitos. Na etapa de comprovação, os candidatos devem apresentar os documentos exigidos pelo edital.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO
- CARGO 1: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Vagas: 3 + Cadastro reserva
- CARGO 2: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Vagas: 2 + Cadastro reserva
- CARGO 3: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Vagas: 2 + Cadastro reserva
- CARGO 4: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Vagas: 1 + Cadastro reserva
- CARGO 5: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Vagas: 1 + Cadastro reserva