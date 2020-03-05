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1.800 vagas abertas para policiais civis com salário de R$ 8,6 mil no DF

As oportunidades são para profissionais com nível superior. A expectativa é de que a seleção comece a partir de maio deste ano

Publicado em 05 de Março de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 18:46
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil do Distrito Federal prepara o concurso para o cargo de agente policial. Ao todo serão oferecidas 1.800 vagas. A empresa organizadora deve ter o nome divulgado no decorrer dos próximos dias, ainda em março, de acordo com as últimas informações divulgadas pela corporação.
Entre as empresas mais cotadas estão o Cebraspe e o Instituto Iades, que contam com propostas enviadas em análise. A data de publicação do edital deve ser feito até maio, após a escolha da banca.
O concurso é aguardado desde 6 de setembro, quando autorizado pelo governador Ibaneis Rocha. Das vagas, 600 serão para preenchimento imediato e as outras 1.200 para formar cadastro reserva de pessoal.
Para concorrer, os interessados devem possuir formação de nível superior completo, em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B". A remuneração inicial é de R$ 8.698,78, com jornada de trabalho com 40 horas semanais.

O CONCURSO ANTERIOR

O último concurso feito pela polícia do Distrito Federal foi em 2013. A seleção contou com duas etapas. A primeira contou com provas objetivas, questões discursivas, prova de capacidade física, exames biométricos e avaliação médica, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social e análise de títulos.

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A prova objetiva contou com 120 questões, sendo 60 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. A parte de conhecimentos básicos contou com temas sobre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e atualidades. Na segunda fase, o concurso contou com curso de formação profissional.

VEJA AS INFORMAÇÕES JÁ DIVULGADAS SOBRE O CARGO

  • Cargo: Agente Policial
  • Vagas: 1800
  • Escolaridade: Ensino Superior
  • Faixa de salário: De R$ 8698,00
*Mais informações no site da policia civil do DF
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

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