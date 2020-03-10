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Processos seletivos

Serra abre seleção para médicos com salário de até R$ 9,7 mil

As inscrições terminam no dia 16 de março. As vagas são para atuar nas unidades de saúde do município

Publicado em 10 de Março de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 14:43
No edital de plantonistas, há cargos para médico clínico geral, ginecologista obstetra e pediatra Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay
A Prefeitura da Serra lançou dois novos processos seletivos para contratação de médicos. Os profissionais atuarão como plantonistas e/ou diaristas. As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março. Serão 12 vagas com remuneração de até R$ 9,7 mil.
No edital de plantonistas, há cargos para médico clínico geral, ginecologista obstetra e pediatra. A remuneração é de R$ 5.765,91 mais a extensão de carga horária e R$ 350 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 20 horas semanais, mais quatro horas de extensão por semana.
Já para diaristas, há cargos de cardiologista, clínico geral, clínico geral para atuação na ginecologia, clínico geral para atuação na pediatria, clínico geral para atuação na saúde mental, médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), ginecologista obstetra, pediatra e psiquiatra.

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Neste caso, a remuneração para 20 horas semanais trabalhadas é de R$ 3.376,46; para 30 horas é de R$ 6.562,92; e para 40 horas é de R$ 9.749,38. Em todos os casos há auxílio-alimentação no valor de R$ 350.
Os candidatos devem ficar atentos aos critérios do edital (clique aqui). Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura, no ícone Processo Seletivo. Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.

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