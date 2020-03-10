Serra abre seleção para médicos com salário de até R$ 9,7 mil

No edital de plantonistas, há cargos para médico clínico geral, ginecologista obstetra e pediatra Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay

Prefeitura da Serra lançou dois novos processos seletivos para contratação de médicos. Os profissionais atuarão como plantonistas e/ou diaristas. As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março. Serão 12 vagas com remuneração de até R$ 9,7 mil.

No edital de plantonistas, há cargos para médico clínico geral, ginecologista obstetra e pediatra. A remuneração é de R$ 5.765,91 mais a extensão de carga horária e R$ 350 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 20 horas semanais, mais quatro horas de extensão por semana.

Já para diaristas, há cargos de cardiologista, clínico geral, clínico geral para atuação na ginecologia, clínico geral para atuação na pediatria, clínico geral para atuação na saúde mental, médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), ginecologista obstetra, pediatra e psiquiatra.

Neste caso, a remuneração para 20 horas semanais trabalhadas é de R$ 3.376,46; para 30 horas é de R$ 6.562,92; e para 40 horas é de R$ 9.749,38. Em todos os casos há auxílio-alimentação no valor de R$ 350.