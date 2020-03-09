Consórcio Polinorte abre 72 vagas para profissionais da saúde

Chances para cargos na área da saúde . Crédito: Pixabay

O Consórcio Público de Saúde da Região Polinorte (CIM - Polinorte) anuncia a abertura do processo seletivo para a contratação imediata de 72 profissionais para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares, no norte do Espírito Santo . As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (11).

O Consórcio oferece serviços de consultas, exames e procedimentos especializados a 10 municípios consorciados. As chances são destinadas ao preenchimento dos cargos temporários de almoxarife, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, recepcionista, técnico de enfermagem diarista, técnico em tecnologia da informação entre outras.

Em regime de trabalho de 24 a 30 horas semanais, os profissionais receberão salários que variam de R$ 1.250 a R$ 4.080, mais tíquete alimentação. As inscrições poderão ser feitas presencialmente até esta quarta-feira (11), das 8h às 16h, nas unidades de Linhares e Ibiraçu.

A seleção contará com a etapa de análise de tempo de serviço e títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Prevista para esta semana, nos dias 12 e 13 de março de 2020.

O prazo de validade do presente processo seletivo será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os interessados podem conferir mais informações no edital publicado no site do Consórcio.

VEJA ONDE SE INSCREVER

Sede do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM Polinorte, situado à Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05, Cohab - Ibiraçu - ES

Unidade de Cuidado Intgral à Saúde - Rede Cuidar Central , situada à Avenida Wilson Durão, nº 1001, Três Barras, (Atrás do Centro de Zoonozes,Próximo ao Supermercado Oriund). Linhares - ES.

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