Confira vagas de emprego na ArcelorMittal, na Ambev e em outras empresas

Muitas oportunidades estão abertas para quem deseja trabalhar com carteira assinada. São chances de emprego disponíveis em grandes empresas do Espírito Santo. As oportunidades estão em municípios da Grande Vitória e do interior.
A ArcelorMittal está oferecendo três oportunidades de emprego em Vitória. A empresa procura um analista de gestão de pagamentos, analista de compras, e analista de compras MRO. As chances foram anunciadas no perfil do Linkedin da produtora de aço, por lá os interessados podem se candidatar para a vaga escolhida.
Quem está em busca de emprego, pode contar também com as vagas abertas no hospital Meridional, em Cariacica. A rede está selecionando profissionais para o preenchimento de novas vagas em aberto para atuação na Grande Vitória.
As chances são para os cargos de assistente contábil, analista remuneração, analista de RH/DP, e assistente custos. Todas requerem que o candidato tenha ensino superior completo.
O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), realizam processo seletivo para o preenchimento de vaga de motorista, para atuação na Serra. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC/ES também realiza processo Seletivo. A oportunidade é para mensageiro no Hotel Ilha do Boi em Vitória.
Na área da educação, a Faesa está selecionando um profissional de técnico de laboratório para o preenchimento de vaga em aberto no seu quadro de colaboradores. A instituição busca profissional que possua ensino técnico finalizado em mecânica ou automação, e com experiência na área.
A Cervejaria Ambev abre 10 vagas de emprego para vários municípios do Estado. As oportunidades são para o banco de talentos nas áreas de marketing, vendas, técnico em administração, entre outros. Os interessados podem consultar os requisitos e se candidatar para as vagas na página do Linkedin da empresa. Há chances para Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
VEJA TODAS AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR
ARCELORMITTAL
Inscrições no linkedin
- Cargos: Analista de gestão de pagamentos
- Analista de compras
- Analista de compras MRO
HOSPITAL MERIDIONAL
- Cargo: Assistente Contábil
- Inscrições: [email protected]
- Cargo: Analista Remuneração
- Inscrições: [email protected]
- Cargo: Analista de RH/DP
- Inscrições: [email protected]
- Cargo: Assistente Custos
- Inscrições: [email protected]
SEST/SENAT
- Cargo: Motorista (1 vaga)
- Inscrições no site
SENAC
- Cargo: Mensageiro
- Inscrições: Os candidatos deverão entregar a documentação exigida no edital até dia 12 de março de 2020, de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h30, no endereço, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, em Vitoria, na Gerência de Recursos Humanos.
FAESA
- Cargo: Técnico de Laboratório
- Inscrições: Os interessados devem enviar currículo até dia 12 de março de 2020, com o assunto Vaga Técnico em Laboratório das Engenharias, para o e-mail [email protected]
AMBEV
Inscrições no linkedin
- Cargos: Promotor (vendas)
- Conferente de armazém
- Vendedor externo
- Promotor (PCD)
- Auxiliar de execução (2 vagas)
- Promotor (vendas)
- Técnico administrativo (2 vagas)
- Analista de rotas